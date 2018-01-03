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受惠者须留意！2018年BR1M从2月起分阶段发放

马新社

Wednesday January 3, 2018
06:53 PM GMT+8

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纳吉提醒所有BR1M受惠者留意该援助金的发放月份。 -马新社-纳吉提醒所有BR1M受惠者留意该援助金的发放月份。 -马新社-（吉隆坡3日讯）首相拿督斯里纳吉提醒符合资格获得一个马来西亚人民援助金（BR1M）的人士，留意政府今年发放援助金的月份。

根据纳吉在其中文面子书专页发布的图表，每月收入2000令吉以下的个人受惠者，可在2月获得450令吉。

另外，每月收入3001至4000令吉的受惠家庭，分别在2月、6月及9月，各别获得300令吉，总额900令吉。

至于每月收入3000令吉以下的受惠家庭，则分别在2月、6月及9月，各获400令吉，总额为1200令吉。

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