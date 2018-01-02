断桥一年无修复 男童冒险渡桥上学视频疯传

男童冒险渡桥视频遭疯传，令看过视频的人不禁捏一把冷汗。 -图取自视频-（关丹2日讯）社交媒体今日疯传一名男童为了上学，不惜冒险攀爬失修已久的铁桥以渡过湍急河流的视频，让看过视频的网民，均替他捏一把冷汗。

今天是新学期开学日，一名面子书（Facebook）用户茜蒂扎哈娜（Siti Zaharah）上传了数个视频，可见一名成年男子牵着一名疑是就读小学的男童，一齐小心翼翼地沿着已完全倾斜一边的铁桥边缘渡河。

该名成年男子是一手牵着男童的手，另一手则扶握着铁桥的唯一栏杆，缓缓越过看似湍急的河流。

茜蒂扎哈娜写道：“母亲的孩子非常有冲劲想上学去，但必须越过这‘先进’的铁桥......已经一年了，完全没任何改变......这悬挂桥就在瓜拉立卑武吉密洞的Kampung Pamah Aur。”

视频中的成年男子和男童，相信是茜蒂扎哈娜的丈夫和儿子。截至目前，该视频也被观看160万次，也有逾3万9000人分享。

不少网民纷纷留言指，此举非常危险，若有任何意外，男子和男童将会掉入河流里；也有者认为男童非常可怜，想上学却没有较好的设施。

另有网民指，我国只会帮助美国，却让大马摧毁。

“公共工程局之友”面子书较后澄清，立卑公共工程局已进行了修复铁桥工程招标，而相关工程预计将于1月8日展开，并于3月18日完成。

“工程将于本月8日启动，因12月是雨季，在立卑公共工程局监督下，承包商也已受指示，尽快展开修桥工作。”

“公共工程局非常关切该问题，并将加速完成修桥工作，村民也受促耐心等待，并使用另一道长达3公里的替代道路，进行日常事宜。”

此外，“大马皇家警察之友”面子书页面也引述“公共工程局之友”资料指出，该铁桥是于去年1月24日坍塌。

“州财政局已于去年10月20日接获国家天灾援助信托基金（KWABBN）的修桥批准公函，而工程招标也于12月21日完成。”

“该桥是连接Kg. Seberang Jelai和Kg. Bukit Kota，当地有300名居民，该桥是接送学生的途径，另一个替代道路是Jalan Berchang-Koyan FT235。”