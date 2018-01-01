新生儿可获信托基金 纳吉冀培养国人储蓄文化

3名于2018年元旦在关丹中央医院诞生的宝宝，免费获得大马儿童信托基金（ADAM50）。-马新社-（吉隆坡1日讯）首相拿督斯里纳吉表示，2018年1月1日至2022年12月31日出生的大马儿童，将可免费获得大马儿童信托基金（ADAM50），希望此项计划能培养国人的储蓄文化。

他今天在其中文面子书专页发帖文说，在此计划下，每位符合资格的儿童可以获得200个单位的土著信托基金（土著儿童）或一马信托基金（非土著儿童）。

人民可于全马任何一家马来西亚信托基金分行或中介申请。

纳吉是在去年10月提呈2018年度财政预算案时，宣布此项计划。