新生儿可获信托基金 纳吉冀培养国人储蓄文化

（吉隆坡1日讯）首相拿督斯里纳吉表示，2018年1月1日至2022年12月31日出生的大马儿童，将可免费获得大马儿童信托基金（ADAM50），希望此项计划能培养国人的储蓄文化。
他今天在其中文面子书专页发帖文说，在此计划下，每位符合资格的儿童可以获得200个单位的土著信托基金（土著儿童）或一马信托基金（非土著儿童）。
人民可于全马任何一家马来西亚信托基金分行或中介申请。
纳吉是在去年10月提呈2018年度财政预算案时，宣布此项计划。
Monday January 1, 2018
05:00 PM GMT+8
Israeli leader supportive of Iran protests, denies Israel’s involvement
A farewell to 2017 — A look at stories you loved last year
Pope laments a wasted year of war, lies and injustice
（吉隆坡1日讯）首相拿督斯里纳吉表示，2018年1月1日至2022年12月31日出生的大马儿童，将可免费获得大马儿童信托基金（ADAM50），希望此项计划能培养国人的储蓄文化。
他今天在其中文面子书专页发帖文说，在此计划下，每位符合资格的儿童可以获得200个单位的土著信托基金（土著儿童）或一马信托基金（非土著儿童）。
人民可于全马任何一家马来西亚信托基金分行或中介申请。
纳吉是在去年10月提呈2018年度财政预算案时，宣布此项计划。