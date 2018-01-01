一朝圣者确诊感染中东呼吸综合症

患者已送入双溪毛糯医院接受治疗，目前病情稳定。-图取自谷歌-（布城1日讯）卫生部证实，一名朝圣者在回国后确诊感染中东呼吸综合症（MERS-CoV）。

卫生总监拿督诺希山说，这名55岁的男子来自雪兰莪，他在去年12月23日一回国即出现发烧、咳嗽、身体虚弱、疲倦、脚痛的症状。

他今天发文告说，这名患者在翌日到住家附近的诊所求诊，被当成发烧病例接受治疗，稍后于12月28日到巴生中央医院急诊室求医，并被安排入院进行进一步检查和治疗。

“鉴于他刚从朝圣旅程回来，因此对他进行中东呼吸综合症的检查，发现呈阳性反应，先后分别由双溪毛糯医院在12月30日进行检查，以及由医药研究院于12月31日进行检查获得证实。”

诺希山说，该名患者已送入双溪毛糯医院接受治疗，目前病情稳定。

他说，有鉴于此，卫生部已展开预防和控制措施，包括监督和鉴定曾与患者接触者的情况，如患者家属、同个朝圣团团友、患者曾接受治疗的医疗设施的医护人员，以及曾在机上与患者近距离接触者。

诺希山提醒朝圣者和欲到中东国家的旅客做好防范措施，注意个人清洁卫生，包括勤用肥皂或洗手液洗手，尤其是在咳嗽、打喷嚏及与人握手之后。

朝圣者和赴中东的旅客受促避免到出现中东呼吸综合症确诊病例的住宅或医疗设施。

他也提醒他们避免参观牧场，或与动物接触，特别是骆驼，以及避免饮用生鲜骆驼奶，或者避免生食或食用没有经过适当烹饪的肉类。

“曾到访中东国家的旅客在回国14天内，若出现发烧、咳嗽和呼吸困难等症状，请立即寻求治疗。”