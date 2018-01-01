不屑玛夫兹退党4理由！伊党：要走就走吧！

玛夫兹宣布退党一天后，就搭巴士前往马六甲探望孙女。-Datuk Mahfuz Omar面子书-（哥打峇鲁1日讯）波各先那区国会议员拿督玛夫兹周日 宣布退出伊斯兰党 时，列了4项理由，伊党总秘书拿督达基尤丁哈山为此直指：“要走就走吧！不用理由。”

达基尤丁认为，玛夫兹给予的4项藉口，只不过是杜撰出来的，且对方要离开，伊党也不留。

国阵后座议员俱乐部（BNBBC）网站报导，达基尤丁是针对玛夫兹，通过电邮呈交退党信一事，作出上述回应。

据悉，玛夫兹不满伊党在伊斯兰斗争方面的做法和行为、不关心国家财政预算案，以及只想赢得40个国会议席的心态。

达基尤丁毫不客气的表明：“要走就走吧！不用藉口。我们不需要你的藉口，这不是新鲜事。”

“他（玛夫兹）已‘要求’伊党开除他很久了，可是我们不这么做。”

“若已很想走，就像别人这样离开，其实我也难过，我以为他已与伊党同在34年，能一并带走3000名党员，但结果只带走3人，就是他本人、妻子和孩子。”

他也说，玛夫兹退党，不会影响伊党实力。

另据Sinar Online报导，玛夫兹宣布退党一天后，就搭巴士前往马六甲探望孙女。

玛夫兹今天在社交媒体上，上载数张他乘巴士前往马六甲的照片，准备探望他6个月大的孙女。

他受访时说：“当我们不开心时，只要看到孙女就开心了。”

“她只有6个月大，是目前治伤心的良药。”