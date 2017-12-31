近期交代Felda土地案！依沙：不知警方要召我

莫哈末依沙指他不知道警方将会传召他录口供一事。-马新社-（波德申31日讯）联邦土地发展局前主席丹斯里莫哈末依沙指出，他不打算在近期召开新闻发布会解释吉隆坡士马勒路土地权转让课题。

他说，他不想节外生枝，避免人们误解该课题。

“若要找人吵架是可以，可是我们不想吵架。”

他今日出席玛拉教学基金主办的返校活动后，受记者询问时这么说。

针对全国副警察总长丹斯里诺拉昔指警方下周将传召他录口供，莫哈末依沙表明不知情。

“我不知道……至今未还没被警方传召。若传召，我愿意配合。若警方传召，我将会告诉媒体。我将通知的第一个人是媒体。”