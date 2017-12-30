明星爱妾剖腹生双胞胎！邦莫达老来得子

芝芝依芝蒂诞下一对双生儿，母子平安。-图取自zizieizette Instagram-（吉隆坡30日讯）巫统京那巴当岸区国会议员拿督斯里邦莫达的马来女星小妾芝芝依芝蒂，于周五（29日）凌晨5时许，诞下一对双胞胎，母子平安。

芝芝依芝蒂（39岁）是在Prince Court医院，凌晨5时38分和5时50分诞下一对男婴。

她较后在Instagram分享喜悦，获得超过8万个赞和超过3000个留言祝福。

据悉，邦莫达（58岁）原本以为双胞胎会在太太生日当天出生，但由于剖腹生产，所以宝宝提早一天出生。

芝芝依芝蒂在Instagram撰文：“一名母亲与2个提前出生的小宝贝一起庆生。妈妈以为他们今天出生，由于剖腹生产，他们分别在昨晚（周五）凌晨5时48分和5时50分出生。”

“感恩这两个宝宝健康。感谢外界的祝福。”

据悉，2个男婴的体重分别是2.74公斤和2.78公斤。

邦莫达和芝芝依芝蒂是在2009年结婚，由于2人在没有获得伊斯兰法庭允许下重婚，遭伊斯兰初级法庭判处1000令吉罚款和监禁1个月，但在之后上诉得直只须缴付罚款。

据了解，芝芝依芝蒂起初否认下嫁邦莫达，后来改口，并指这场婚姻获得邦莫达元配拿汀斯里诺阿希达的祝福。

2人还有一名11个月大的养女娜依拉（Naila Nur Jenna）。