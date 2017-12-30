出任森大臣廿载没丑闻！敦马：依沙是Felda舞弊案代罪羔羊

马哈迪说，莫哈末依沙出任森州大臣超过20年，不曾有犯罪记录，也没有丑闻，但现在才被指滥权。-Azneal Ishak摄-（莎阿南30日讯）土团党主席敦马哈迪说，联邦土地发展局（Felda）前主席丹斯里莫哈末依沙（Mohd Isa Abdul Samad）将会成为国阵的“代罪羔羊”。

马哈迪也是前首相，他说，莫哈末依沙出任森州大臣超过20年，不曾有犯罪记录，也没有丑闻，但现在才被指滥权。

“为了转移人民对‘大马一号官员’（MO1）的弊端，莫哈末依沙变成了官方电视台和报章的焦点。

“莫哈末依沙当了20多年的大臣都没问题，为何现在这么多问题？

“可能是要他成为某人的替罪羊。”

马哈迪今日出席土团党首届代表大会时，如是指出。

此外，马哈迪也重覆批评首相拿督斯里纳吉，指后者是盗贼，并将国阵政府标签为偷取人民钱财的流氓。

“你不用否认了，全世界知道你的弊端，所以才被人指控是盗贼。”

不仅如此，他还说，目前的领导团队也受巫统、国阵和纳吉摆布，包括取消土团党注册，确保希望联盟无法在大选前注册。

莫哈末依沙在2011年至2017年1月期间担任联土局主席；在2011年1月1日至今年6月19日担任联土局环球创投控股（FGV）主席，以及从2013年7月2日开始担任联土局投资机构（FIC）主席至2017年。

有媒体报导，联邦土地发展局位于士马勒路（Jalan Semarak）估价2亿7000万令吉的黄金地段，疑在两年前遭人非法易手，警方稍后已设立专案小组调查此案，并表明不排除会传召莫哈末依沙助查。

另外，联邦土地发展局现任主席丹斯里沙里尔是在本月12日向警方投报，指该局位于士马勒路的一个价值2亿7000万令吉的地段，被人非法转让。

莫哈末依沙于1982至2004年出任森美兰州务大臣，在2004年9月党选中，他、国际贸易及工业部长丹斯里慕尤丁及马六甲州首席部长拿督斯里莫哈末阿里三人在党选中出线，中选为巫统副主席。

莫哈末依沙以最高票当选，但因涉及金钱政治，于2005年6月24日被中止两届共6年的党籍，经上诉后惩罚被减至3年，他于2005年10月17日宣布辞去联邦直辖区部长的职位。