求巫统给慕克里兹当国阵候选人？阿都阿兹：敦马应交代！

拉惹柏特拉指马哈迪暗中与巫统谈判，要巫统让慕克里兹代表国阵上阵。Choo Choy May （八打灵再也29日讯）有传言指土团党总裁敦马哈迪暗地里与巫统谈判，好让他的儿子拿督斯里慕克里兹可利用国阵的旗帜，在第14届大选竞选，因此行动党前全国副主席东姑阿都阿兹促请马哈迪解释此事。

根据《新海峡时报》报导，阿都阿兹说，如果上述事宜属实，就显示连马哈迪也对希盟没有信心，也觉得慕克里兹在反对党旗帜下竞选胜算不高。

“这可能也是马哈迪的策略之一，不过这种U转的行为显示马哈迪现在焦虑不安。”

也是前任大马国际透明组织主席的阿都阿兹在周五召开记者会时说，不管事情属实与否，马哈迪都必须出来交代此事。

部落客拉惹柏特拉最近爆料，指马哈迪要与巫统合作，条件是巫统必须让慕克里兹以国阵候选人身份竞选。

阿都阿兹说，马哈迪所做的一切都是为了满足个人议程，但是要接受马哈迪开出的条件与否，是由首相兼国阵主席拿督斯里纳吉做决定。

“如果纳吉接受有关条件，马哈迪就会停止攻击纳吉，然后慕克里兹会重回巫统，因为他知道只有留在巫统，慕克里兹才有机会做首相。

“马哈迪也估计巫统的金字塔，会让慕克里兹比较容易往上爬。”

阿都阿兹也讽刺希盟与行动党已经被马哈迪所利用，以满足他要扶慕克里兹当首相的野心。

另外，针对希盟要推选马哈迪当过渡首相一事，他认为此建议莫名奇怪，因为不可能有过渡性首相的做法。