纳吉贺首名大马人完成探险大满贯

莫哈末慕哈拉宾（中）是完成终级探险大满贯的首名大马人。-马新社-（吉隆坡29日讯）首相拿督斯里纳吉祝贺国家探险家莫哈末慕哈拉宾（Muhammad Muqharabbin Mokhtarrudin，又名Qobin），成为完成终级探险大满贯的首名大马人。

纳吉今天在推特发文说：“祝贺国家探险家莫哈末慕哈拉宾征服南极，完成终级探险大满贯。”

Tahniah kepada penjelajah negara, Muhammad Muqharabbin Mokhtarrudin atas kejayaan penjelajahan ke Titik 90 Darjah Kutub Selatan sejauh 111 kilometer dan bakal diiktiraf sebagai Penjelajah Grand Slam. #Negaraku #kebanggaanku — Mohd Najib Tun Razak (@NajibRazak) December 29, 2017

现年36岁的莫哈末慕哈拉宾于当地时间周四下午4时05分（大马时间周四早上11时05分），与一名向导和6名探险者抵达南极。

终级探险大满贯是指完成攀登世界七大洲最高峰，且徒步到达南北两极点的极限探险活动；七大州最高峰分指欧、亚、非、北美、南美、大洋洲及南极等七大陆块之最高峰；世界两极点包括南、北兩极。

莫哈末慕哈拉宾在2004年至2010年期间征服世界七大陆最高峰，并于今年4月在北极圈探险，随着他抵达南极，他成为完成终级探险大满贯的大马第一人、东南亚第二人、穆斯林第三人，以及世界最年轻的探险者。

迄今完成终极大满贯者共有70人。