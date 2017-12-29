Kuala Lumpur 27°C, Mostly Cloudy

大马

纳吉贺首名大马人完成探险大满贯

马新社

Friday December 29, 2017
05:09 PM GMT+8

精采新闻

The Edit: In Paris, migrant artists craft new futureThe Edit: In Paris, migrant artists craft new future

Arctic wave sends US Northeast and Midwest into deep freezeArctic wave sends US Northeast and Midwest into deep freeze

Sevilla appoint Vincenzo Montella as new managerSevilla appoint Vincenzo Montella as new manager

The Edit: ‘The Flash’ star Thomas Grant Gustin weds Sabahan fianceeThe Edit: ‘The Flash’ star Thomas Grant Gustin weds Sabahan fiancee

广告

更多新闻

Tools

莫哈末慕哈拉宾（中）是完成终级探险大满贯的首名大马人。-马新社-莫哈末慕哈拉宾（中）是完成终级探险大满贯的首名大马人。-马新社-（吉隆坡29日讯）首相拿督斯里纳吉祝贺国家探险家莫哈末慕哈拉宾（Muhammad Muqharabbin Mokhtarrudin，又名Qobin），成为完成终级探险大满贯的首名大马人。

纳吉今天在推特发文说：“祝贺国家探险家莫哈末慕哈拉宾征服南极，完成终级探险大满贯。”

现年36岁的莫哈末慕哈拉宾于当地时间周四下午4时05分（大马时间周四早上11时05分），与一名向导和6名探险者抵达南极。

终级探险大满贯是指完成攀登世界七大洲最高峰，且徒步到达南北两极点的极限探险活动；七大州最高峰分指欧、亚、非、北美、南美、大洋洲及南极等七大陆块之最高峰；世界两极点包括南、北兩极。

莫哈末慕哈拉宾在2004年至2010年期间征服世界七大陆最高峰，并于今年4月在北极圈探险，随着他抵达南极，他成为完成终级探险大满贯的大马第一人、东南亚第二人、穆斯林第三人，以及世界最年轻的探险者。

迄今完成终极大满贯者共有70人。

人气热榜

相关报导

    没有相关报导

广告

热门视频

MMO Instagram

Tweets by @themmailonline