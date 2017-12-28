1MDB脱售资产还债？新媒：中国国企是买家

1MDB日前缴清所有IPIC的款项，而新加坡媒体报导，该公司是脱售股权给中国官企才得以偿还债务。 -路透社-（吉隆坡28日讯）一个大马发展公司（1MDB）日前缴清需在今年结束前，支付给阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）的款项；有消息来源指，1MDB是将旗下公司股权转售给中国国有企业，才得以偿还债务。

新加坡《海峡时报》引述消息来源指，1MDB是藉由脱售投资项目和旗下两家公司的股权，来支付拖欠IPIC的债务。

据称，该两家子公司分别拥有位于槟城北部和巴生港口一带的土地。

报导指出，虽然大马政府官员拒绝透露地产交易的买方身份，但一名熟悉内情的金融界人士披露，1MDB是将公司地产脱售给一家由中国国企所控制的公司。

“不过，那金融界人士拒绝透露更多详情。”

不具名的大马政府官员指，1MDB提早缴清债务，是因为已获得足够资金，且也要避免银行因年尾假期，而无法处理相关事宜。

1MDB与IPIC于今年4月24日达致部分庭外和解，而1MDB需支付IPIC多达12亿545万美元（51亿6000万令吉）。

根据和解协议，1MDB上述款项将分两次进行偿还，其中须在8月1日前支付约6亿300万美元，而今年年终前则偿还余款。

不过，1MDB无法按期缴付第一笔款项，在几经拖延下，才分别于8月11日与30日支付第一笔款额。