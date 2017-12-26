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政府：半岛电费3年内不涨价

马新社

Tuesday December 26, 2017
04:08 PM GMT+8

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政府宣布，半岛电费将在3年内不涨价，而沙巴和纳闽电费也将维持至明年6月。 -Saw Siow Feng摄-政府宣布，半岛电费将在3年内不涨价，而沙巴和纳闽电费也将维持至明年6月。 -Saw Siow Feng摄-（亚庇26日讯）政府今日宣布，半岛的电费将由2018年1月1日起，在未来3年保持不变；沙巴和纳闽的电费则将于明年1月起，维持至明年6月。

能源、绿色工艺与水务部长拿督斯里麦西慕指出，内阁是在12月13日召开的会议，作出上述议决。

他今日在记者会上说，半岛由2018年1月1日至2020年12月31日的电费率，将与2014年1月1日起所落实的电费率一致。

“尽管用户不会在上述期间面对任何的电费调整，但当局将通过以最新科技为基础的供电设施，以及国能的支援计划，让用户可继续获得电供。”

他说，政府同意由明年1月1日至6月30日，承担每千瓦时（kWj）1令吉52仙的电费回扣，以及每千瓦时28仙的附加收费，总回扣达9亿2937万令吉。

“整体上，政府在2015年3月至2018年6月期间，已为半岛的用户提供63亿令吉的回扣。”

他说，沙巴和纳闽在明年1月至6月30日期间，也获得每千瓦时1令吉20仙的回扣。

“政府在2015年3月至2018年6月间，已为沙巴和纳闽的用户提供高达16亿3100万令吉的燃料和电费补贴。”

他说，电费保持不变的决定，清楚证明政府一直是以人民的利益和福祉为先，进而兑现政府欲减轻人民生活负担的承诺。

询及沙巴和纳闽的电费率只维持半年的原因，麦西慕解释，半岛是在3年前落实奖掖基础制（IBR），以作为检讨电费的基础，但沙巴和纳闽却还未落实这项机制。

“希望此机制可于明年6月之后，在沙巴和纳闽落实。”

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