传教士：女穆斯林禁去非穆斯林相馆拍照

阿兹哈指出，女穆斯林应尽量避免去非穆斯林开设的相馆拍照，以免其照片落入异教徒手中。-图撷取自Youtube-（吉隆坡26日讯）著名伊斯兰传教士阿兹哈（Azhar Idrus）指出，女穆斯林最好别前往非穆斯林照相馆拍照，以免她们的照片落在非穆斯林手中。

据《自由今日大马》报导，阿兹哈是于昨晚通过伊党喉舌HarakahDaily网站发表言论说，男穆斯林应尽可能避免其妻女的照片落入非穆斯林手中，以维护伊斯兰教规。

“不要让女人包括妻女的照片，落在异教徒手上，既往不咎，但日后就不要在异教徒开设的照相馆拍照。”

“因为让妻女的照片交由异教徒保管，不是一件高尚的事。”

阿兹哈是被询及男性收藏妻子等亲属以外的异性照片，会有什么刑罚时，如是指出。

他说，如今非亲戚关系的男女透过社交媒体互相分享照片，纯粹为了寻找乐趣。

他认为，一开始只是盯着照片看，就会开始产生思念之情，并与对方见面，最后或造成通奸事件发生。

不过，他说，雇主若保留女性穆斯林员工的照片，是另当别论。

“若收藏是为了满足欲望或欣赏其美貌，就不被允许。”

女穆斯林只能结交女性朋友

另外，阿兹哈也认为，一名女穆斯林要与男穆斯林结识也是被禁止的，因为她们只能结交女性朋友。

“结交同样是女性的朋友也没关系，即使去到天涯海角、美国、加拿大也没有问题，只要同样是女性，与异教徒也可以，跟男性的话就不能，除非是双方打算男娶女嫁。”

他说，在嫁娶前，女性和男性会面也必须要有界限。

“即使有意结婚，双方也不可以随意在街边相会，必须在亲属陪同下，在家里见面。”

“部分宗教司是不允许单独相会，若男女要赠送东西，必须通过亲属代劳。”