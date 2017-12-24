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普通示威不够绰头！嘉玛：我围毛巾千万人关注

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Sunday December 24, 2017
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嘉玛说，制水问题持续困扰5年，但他围毛巾一天，问题就解决了。-Jamal Yunos面子书-嘉玛说，制水问题持续困扰5年，但他围毛巾一天，问题就解决了。-Jamal Yunos面子书-（吉隆坡24日讯）巫统大港区部主席拿督斯里嘉玛说，他讲究每一项举动都要获得大众关注，并指呈备忘录抗议制水的做法，关注人数可能不达1000人，但围毛巾抗议却引起2170万人瞩目。

“人家要讲我疯了，或什么都好，这都次要。据我了解，共有2170万人知道我围毛巾的事情。

“制水问题持续困扰5年，但我围毛巾一天，问题就解决了。如今，我住家和安邦区都没再面对制水问题。一切稳定。”

嘉玛接受《M中文网》专访时坦言，所有点子都是他自己构思的。

他说，尽管身披浴巾抗议制水的举动让人指指点点，甚至被骂“疯了”，但他不介意。

他认为，以提呈备忘录的方式，要求相关单位关注有关议题，效应不大，也无法获得大众关注。

他以雪州、巴生、吉隆坡和芙蓉制水问题为例，指制水问题持续2年，而他住家也经历2天有水源，2天没水供的日子。

“我被迫买大水桶，用水槽蓄水，若办宴会，有时会面对水源不足的问题。

“所以我就在想，要怎样带出这个问题，且要大众都知道，至于评价正面或负面，那是次要的事情，首先要得到大家关注。”

他认为，制水问题变成政治工具，而雪州政府因为他的行为感到压力和丢脸。

“虽然它说我不要脸，但我不理。我一个围毛巾的举动，却成功解决了问题。”

“数百万人知道我围毛巾的事，若我只是抗议和不停的吵吵嚷嚷，可能没1000人关注，现在有数百万人知道我围毛巾的事。”

“这就是我表达民生课题的方式。”

连家人也无法谅解

嘉玛坦言，妻儿在初期时，真的无法谅解其“疯狂”举动。-M中文网-嘉玛坦言，妻儿在初期时，真的无法谅解其“疯狂”举动。-M中文网-嘉玛坦言，妻儿在初期时，真的无法谅解其“疯狂”举动，且家人都是在事发后，方知他又有“新搞作”。

“刚开始时，我的家人都不明白我，太太和孩子无法谅解，日子久了，他们就理解到，这些都是我要向有关当局传达讯息的象征式做法。”

他说，他已被扣留18次，直言：“我也不想被扣留，没人想留在扣留室的，坐在水泥地上、不论睡觉或大小便，都是同一个地方，又臭又脏。”

因恫言要以“大铁锤锤打”首相署前部长拿督再益依布拉欣的红衫军领袖嘉玛，被延扣2天后，于本月11日获释。

当时，嘉玛也透露自己身体不适，获释后前往医院求医。

以下为嘉玛专访问答录：

问：家人是在翻阅报纸后，才得知关于你的行为吗？
答：他们都是事后才懂。我所做的一切，都不曾与任何人讨论。而我的员工也只是跟着我，对我接下来要做的事情毫不知情，他们也是现场才懂。我不曾有讨论会议，更没有事先请示巫统雪州主席丹斯里诺奥马。

问：能否谈一下你被扣留的经历？
答：我不久前就被扣留了2天，之后因发烧而入院医治，背部都肿了，我不想再进扣留室。我家人确实不想我（被关）进去，他们也无法控制情绪，认识我的人都哭了。我也不想这样，但能如何？我就得用这种方式传达讯息。或许方式不对，但对我而言，最重要是社会知道我想表达什么。

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