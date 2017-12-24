免费午餐计划全靠捐献！嘉玛：我一毛钱也没入袋

嘉玛说，“一个马来西亚非政府组织联盟餐馆”的一切开销，都是由非政府组织、企业等单位承担的。-M中文网-（吉隆坡24日讯）巫统大港区部主席拿督斯里嘉玛说，曾有企业界人士和朋友给现钱资助他经营“免费午餐”计划，但他都一一拒绝了，原因是他怕被人说闲话。

“曾有两三个企业代表要给我现钱，但我不要，我说若接受了现金，外人会对我有负面看法，说我收别人的钱。”

“结果，对方献议只要每月水电单据一到手，就交给他们，让他们去缴付，以示帮忙承担‘免费午餐’计划的营运开销。”

嘉玛接受《M中文网》专访时说，他还有一名企业界的朋友有意每月给现金，但他还是拒绝了。

“对方唯有要求直接支付餐馆员工的工资。所有员工工资共计1万5000令吉，这名业界朋友帮我解决了。所以我要承担的费用不多，即使有，也只是当初装修餐馆的开销。”

以下为嘉玛专访问答录：

问：开设“免费午餐”的灵感从何而来？

据了解，不少善心人士捐赠柴米油盐，因此经营免费食物的“一个马来西亚非政府组织联盟餐馆”毫无负担。-M中文网-答：这要从一名刚去世的商业伙伴说起，他未婚，而去世时却留下很多财产。我沉思时，觉得以后死了，反正什么都带不走，不如学会与别人分享。起初要经营“免费午餐”计划时，我也很担心。担心到底我能走多远？但开店一周后，反应热烈，最重要是很多善心人士主动捐献。至今，都不用我们买米、蔬菜、食油和糖，且很多捐献者都是我不认识的人。

问：餐馆开设至今，民众反应如何？

嘉玛说，截至目前，“一个马来西亚非政府组织联盟餐馆”不曾有吃不完的食物。-M中文网-答：如今已迈入第三个月，民众反应一天比一天好，周一和周五特别多人，我也不知道为什么。我们每次准备2000人的食量，若下午3时前就吃完，厨房会再煮。

问：可曾有剩饭剩菜？

答：天天都没剩菜剩饭。即使有，餐馆会延迟到下午4时关门。截至目前，不曾有吃不完的食物。我们每天应付2000至3000名食客。也曾突破一天4000人。

问：食客来自哪些群体？

嘉玛说，“一个马来西亚非政府组织联盟餐馆”每次准备2000人的食量，而食客重复率是30至40%。-M中文网-答：各种群体皆有，如中等收入的家庭、工作的年轻人、德士司机、来者都是有需要的。当然也有人想尝试，前来看看。不过，食客重复率是30至40%。

问：会否向国阵提议开设类似概念的餐馆？

嘉玛强调，“一个马来西亚非政府组织联盟餐馆”不曾接受巫统或政府资助。-M中文网-答：这个概念的餐馆是由非政府组织发起的，我们的资金也是由非政府组织、企业和个人赞助，不曾接受巫统或政府资助。若我用政党的名义开这餐馆，届时恐怕别人不光顾，如公正党、行动党、伊斯兰党。大马人的思维不及外国人开明。例如，某政党的支持者，当看到餐馆内有其他政党的党徽，他就不进去了，这就是大马人。我的餐馆里没政党党徽，谁都可以进来用餐。而我放首相纳吉和副首相阿末扎希的照片，只因2人是国家领袖。但偶尔有人误会。