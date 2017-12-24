柔州贸消部共接16宗假奶粉投报

（古来24日讯）国内贸易、合作社及消费部柔佛州主任凯鲁安华表示，自从该部今年月初展开取缔冒牌奶粉后，迄今接获16宗购买到冒牌奶粉的投报。
他说，其中接获的投报9宗来自新山，6宗来自笨珍，一宗来自峇株巴辖。
“我们已经检查多家商店，抽样送到化验局化验其中的成分。”
凯鲁今天推介柔佛州2017年圣诞节价格统制计划后，对记者这么说。
他说，该部门于12月7日起获的奶粉样本的化验结果，将在下周出炉。
他指出，若家长怀疑购买的奶粉是冒牌货，可向州贸消部投报以采取后续行动。
Sunday December 24, 2017
07:02 PM GMT+8
Former star diver says Yang’s replacement must be better
The Edit: Some of the best natural options for a vitamin C boost
The Edit: In search for the authentic taste of Penang
（古来24日讯）国内贸易、合作社及消费部柔佛州主任凯鲁安华表示，自从该部今年月初展开取缔冒牌奶粉后，迄今接获16宗购买到冒牌奶粉的投报。
他说，其中接获的投报9宗来自新山，6宗来自笨珍，一宗来自峇株巴辖。
“我们已经检查多家商店，抽样送到化验局化验其中的成分。”
凯鲁今天推介柔佛州2017年圣诞节价格统制计划后，对记者这么说。
他说，该部门于12月7日起获的奶粉样本的化验结果，将在下周出炉。
他指出，若家长怀疑购买的奶粉是冒牌货，可向州贸消部投报以采取后续行动。