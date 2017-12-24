穆斯林不是输给犹太人！阿兹哈：是输给内斗及虚伪

阿兹哈指穆斯林没有良好的计划去拯救巴勒斯坦，大家只顾着互相残杀。-M中文网-（八打灵再也24日讯）律师兼时评员阿兹哈哈仑强调，全球有16亿穆斯林，绝不会输给只有1300万人口的犹太人，然而穆斯林是输给内斗以及虚伪。

“首先，16亿穆斯林不曾输给1300万犹太人，16亿穆斯林是输给了自己，他们总爱自相残杀。”

“第二，而且是更重要的，这16亿穆斯林中，很多都是实实在在的伪君子，他们没有意愿从1300万人口手中，拯救耶路撒冷以及巴勒斯坦。”

他解释，穆斯林根本没有妥善的计划去拯救巴勒斯坦，而那些所谓的穆斯林领袖，只会一味在发表火爆性演说。

阿兹哈是针对首相拿督斯里纳吉在周五举行的拯救耶鲁撒冷集会上的演说，接受《亚洲新闻台》访问时如是指出。

纳吉当时说：“全世界有16亿人口，犹太人有多少？1300万，16亿难道会输给1300万？这不合理。”

阿兹哈也促请纳吉接受事实，那就是纳吉在社交媒体如面子书与推特，公开向犹太人喊话，但偏偏有关社交媒体是由犹太人所拥有的。

他说，犹太人掌控经济、政治权力，很多穆斯林领袖都要靠拢他们。

“他们（指穆斯林领袖）依赖犹太人，以获得金钱和满足自私的欲望，完全没有利他主义。”

他说，犹太人不是通过大屠杀来主导世界，而是通过掌控金融系统、国际贸易、产业以及关键产品来控制经济。

“然后，犹太人就非常有钱，那些关键性的服务都被他们垄断，所有人们所追求的东西，都在他们手中，甚至令那些政治领袖为了追求个人议程，置巴勒斯坦人不顾。”