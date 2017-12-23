促人联党联民党解决分歧 纳吉：恢复团结迎战大选

首相纳吉表示，他要人联党重新成为砂州人民的选择。-Yusof Mat Isa摄-（古晋23日讯）首相拿督斯里纳吉敦促砂拉越人民联合党（SUPP）和分裂出来的联合人民党（UPP），在第14届全国大选前解决彼此的分歧。

他说，身为国阵主席，他相信砂州首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里有解决方案。

“我要求解决这个问题。我相信阿邦佐哈里有方法，在第14届全国大选前解决这个问题，让人联党恢复团结。”

纳吉今天在人联党第24届党员代表大会闭幕礼上，发表上述谈话。出席者包括也是国阵砂州主席的阿邦佐哈里和人联党主席拿督沈桂贤医生。

较早前，沈桂贤在致词时说，党员在三年一度的代表大会中，一致通过来届大选拒绝接受国阵直属候选人的提案。

纳吉说，他要人联党重新成为砂州人民的选择。

他说，与3年前的代表大会比较，他感受到人联党更团结。

“我感到高兴，差不多所有出席的中央代表穿上象征团结和更新的黄色衣服。

“我要人联党成为砂州人民的选择，好像土著保守党和其他砂州本土政党一样。”

他也列出3项可以强化人联党的方式。

“3项方式是有计划、有关计划可良好执行，以及团结合作。”

此外，纳吉宣布向人联党管理的微型贷款基金，拨出50%基金。

“我拨出50%，数目我们迟点商量，另外50%将由州政府提供。”

“至于沈桂贤在致词中，要求古晋巴哥中华公学搬迁，我也予以批准。”