Kuala Lumpur 25°C, Mostly Cloudy

大马

支持联合国耶城议案 纳吉：美国勿侮辱大马

马新社

Saturday December 23, 2017
04:18 PM GMT+8

精采新闻

Former star diver says Yang’s replacement must be betterFormer star diver says Yang’s replacement must be better

The Edit: Some of the best natural options for a vitamin C boostThe Edit: Some of the best natural options for a vitamin C boost

The Edit: In search for the authentic taste of PenangThe Edit: In search for the authentic taste of Penang

Serena Williams to make her comeback in Abu Dhabi on Dec 30Serena Williams to make her comeback in Abu Dhabi on Dec 30

广告

更多新闻

Tools

纳吉周五在“拯救耶路撒冷”集会上，反对美国承认耶路撒冷为以色列首都。-Ahmad Zamzahuri摄-纳吉周五在“拯救耶路撒冷”集会上，反对美国承认耶路撒冷为以色列首都。-Ahmad Zamzahuri摄-（吉隆坡23日讯）首相拿督斯里纳吉指出，我国支持联合国否决美国承认耶路撒冷为以色列首都议案。

他在推特提到，“我们是不可能同意的。我国不依赖任何国家包括美国。”

他说，虽然美国是强国，但不要侮辱马来西亚。

128个国家包括马来西亚，在周四投票支持联合国议案，要求美国放弃承认耶路撒冷为以色列首都。

在联合国大会议案表决时，128个国家支持，9个国家反对，35个国家弃权。

纳吉昨天率领超过一万名大马人民，在布特拉清真寺举行的“拯救耶路撒冷”白色大集会上，反对美国承认耶路撒冷为以色列首都。

纳吉在致词时强调，他不会典当伊斯兰教的神圣原则，他会继续捍卫耶路撒冷。

他说，尽管他与美国总统特朗普关系良好，最近他访问美国时也受到欢迎，但他优先考虑维护伊斯兰教的原则。

人气热榜

相关报导

广告

热门视频

MMO Instagram

Tweets by @themmailonline