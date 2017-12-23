支持联合国耶城议案 纳吉：美国勿侮辱大马

纳吉周五在“拯救耶路撒冷”集会上，反对美国承认耶路撒冷为以色列首都。-Ahmad Zamzahuri摄-（吉隆坡23日讯）首相拿督斯里纳吉指出，我国支持 联合国否决美国承认耶路撒冷为以色列首都 议案。

他在推特提到，“我们是不可能同意的。我国不依赖任何国家包括美国。”

他说，虽然美国是强国，但不要侮辱马来西亚。

Malaysia menyokong resolusi PBB menolak keputusan Amerika Syarikat iktiraf Baitulmaqdis ibu negara Israel. Tidak mungkin sampai bila-bila akan kita setuju.



Kita tidak bergantung kepada mana-mana negara, termasuk AS. Walaupun dia kuasa besar, tetapi jangan perlekehkan Malaysia! — Mohd Najib Tun Razak (@NajibRazak) December 23, 2017

128个国家包括马来西亚，在周四投票支持联合国议案，要求美国放弃承认耶路撒冷为以色列首都。

在联合国大会议案表决时，128个国家支持，9个国家反对，35个国家弃权。

纳吉昨天率领超过一万名大马人民，在布特拉清真寺举行的“拯救耶路撒冷”白色大集会上，反对美国承认耶路撒冷为以色列首都。

纳吉在致词时强调，他 不会典当伊斯兰教的神圣原则 ，他会继续捍卫耶路撒冷。

他说，尽管他与美国总统特朗普关系良好，最近他访问美国时也受到欢迎，但他优先考虑维护伊斯兰教的原则。