中选议员就不能继续疯！嘉玛：若上阵最想挑战阿兹敏

嘉玛指出，他在4年时间内尽心尽力为选民服务，现在他有信心若上阵任何议席，都会胜选。-M中文网-（吉隆坡23日讯）巫统大港区部主席拿督斯里嘉玛透露，他曾是大港补选的首要属意候选人，而现任大港国会议员布迪曼排第二；但由于仍有许多“疯狂”事项想做，所以他最终放弃上阵机会。

尽管如此，嘉玛表示目前已做好准备上阵第14届全国大选。

他解释，虽然他在大港补选时，曾一度成为巫统首要候选人，但由于成为议员后，就必须承担更多责任，且行动受限，所以他决定放弃上阵补选。

他说，在他担任大港巫统区部主席后，他在将近4年时间内，竭尽所能为大港选民服务，帮助所有大港居民解决问题，以致他有信心若上阵该选区，他必定会获得多数华裔选民的支持。

“不过，我现在希望能上阵国际山庄州议席，因该席原任州议员，就是雪州大臣拿督斯里阿兹敏阿里。”

他指出，他之所以希望上阵上述州议席，全因看见雪州由反对党执政后，就无进行任何大型发展，反而反对党之间却频频内斗，并无尽心服务选民。

“雪州是时候有不一样改革，若我能胜选，我必定会给予最好的服务。”

嘉玛说，适耕庄选民都了解他，而他有信心会获得37%华裔选民支持。-M中文网-

以下为嘉玛专访问答录：

问：您曾说过要上阵全国大选，是否已决定最后会上阵的选区？

答：我不会上阵大港选区，虽然我自担任巫统大港区部主席一职后，一直都在适耕庄活动长达4年，大港选民也较了解我是谁，知道我会帮助当地居民；我有信心我个人能获得37%华裔选民支持。

选民也知道（行动党适耕庄州议员黄瑞林）无法像我一样，极力给予帮助，所以非常信任我，只是他们不便公开支持我，而是选择在大选默默支持。

我是在第13届大选后，直接竞选区部主席一职，并获得2/3多数票。

我未曾担任支部主席或中委等，我完全不认识支持我的人，他们却愿意支持毫无经验的我，所以当选后，我用了一年时间来学习，直到现在我觉得若我竞选任何议席，我都有机会胜出。

问：为何不参与大港补选？

答：其实我是大港补选的首要属意候选人，布迪曼排第二，（原任议员诺丽雅的机要秘书）慕斯利敏排第三，但当时我没有兴趣上阵。

我相信只要我上阵，相比布迪曼，我一定会获得更多票数，并成为代议士，可是我更重视我当时想要进行的（抗议）事宜。

一旦成为代议士，我就不能示威或对抗，行为受约束；若没有职位，我可自由进行所有活动，也随时可以退党。

问：所以已准备就绪上阵大选？

答：我已准备好上阵国际山庄议席，有人说若我上阵该议席，必输无疑，因为该选区不同于大港，有更多华裔选民。但我无所谓，最重要的是我可以挑战雪州大臣，我不担心我会输，只担心我会赢。

我已做好败选的准备，但我还是会竭尽所能，为民服务，就如同我在大港一样。若我当选，我会极力于协助建设更多小学和中学，我也会在当地设立市集，让人们可以购买到廉价的鸡肉、鱼和菜，我也会在不影响其他生意的情况下，再次建设免费午餐餐厅。

嘉玛指出，若他成为代议士，其一直进行的抗议行动将交由接班人进行。-档案照-

问：若在大选中胜出，会否担心行动受限，像是不能继续抗议？

答：我已培育了许多接班人，我总不能一直抗议到老。

问：对于您要上阵国际山庄议席的意愿，党目前的回应是？

答：我只是等待，希望领导层可以给予我上阵的机会，我已经向政党证明，虽然我在大港选区外进行了各式各样的活动，但我仍会照顾好我的家乡。

问：若最终无法上阵呢？

答：我没问题，最重要我要确保我的选区能取得胜利，但如果获得对抗阿兹敏的机会，我也会证明我能与他较量。