我也曾是反对党粉丝！嘉玛：是净选盟逼我组红衫军上街

曾组红衫军对抗净选盟的嘉玛指出，由于其生意受集会影响，所以他才想上街与净选盟对抗。 -M中文网-（吉隆坡23日讯）巫统大港区部主席拿督斯里嘉玛坦言，在发动红衫军运动对抗净选盟集会前，他差点遭巫统革除党职；不过，他并未就此却步，反而以自己的方式维系社会的安宁。

他说，原先任何人包括巫统领袖、家人、朋友，甚至警察，都无法谅解他成立红衫军的用意，甚至抨击他言行举止像个流氓，是个野蛮人。

他接受《M中文网》访问时透露，当时巫统领导曾传召他出席内部会议，并告诫他不要对抗净选盟，但他坚持己见，并说明只是要透过红衫军运动，传达一个讯息。

“我想表达的是走上街头示威是不恰当的，一旦举行集会，首当其冲的便是邻近该些无法开档做生意的商贩，游客也不敢前来我国旅游，进而影响国家经济。”

嘉玛也指出，在他还未涉足于政治时，他曾是适耕庄烧鱼连锁店的老板，而相关餐厅就成为了净选盟举办集会的“牺牲品”。

净选盟至今已举办了5次集会，嘉玛说，每次集会，受影响会是做生意的商贩。-路透社-“当净选盟举办1.0和2.0集会时，我的生意受影响，所以我以吉隆坡商贩行动理事会主席身份，召集人马到（净选盟前主席拿督）安碧嘉家门前抗议，怎料招惹‘红豆兵’（网络民兵团）进一步攻击，导致我的餐厅最终倒闭。”

“这也成为我之后决定参政的契机，希望能通过政治这个平台，来表达各种声音。”

嘉玛是于2015年9月16日，召集马来人非政府组织成员，组成红衫军对抗净选盟举办的集会；那一年，净选盟已举行了第四次的集会。

他当时表示，净选盟4.0集会可见以行动党和华人为主，而马来人对于净选盟一再举办集会，已忍无可忍，所以决定反击相关散播仇恨的活动。



嘉玛说，他曾因组红衫军一事，差点遭巫统革除党职；然而，他坚持上街，以证明对抗净选盟是对的决定。 -Yusof Mat Isa摄-以下为嘉玛专访问答录：

问：当初决定组成红衫军对抗净选盟时，是否有遭到政党领袖告诫？

答：许多人都不晓得，当我要率领红衫军走上街头示威时，差点被巫统革除大港区部主席一职；虽然巫统欲阻止我上街示威，但对我而言，党职并不重要，最重要的是，我可以对抗净选盟。

我告诉党领袖们，若我真的犯下任何错误，我已做好被开除党籍的准备，我也不会有任何异议，但请党务必给予我足够时间，来证明我所作的一切是对的，而如今他们都已认同我的行为。

问：政党领袖当时是以何些方式告诫？

答：我被传召出席内部会议，我重申我不介意党革除我的立场，因我知道今天所做的一切具良好意图；只是当时他们（巫统领袖）并不谅解，并指若净选盟要天天办集会也没关系，我不应与他们对抗。

我也曾是公正党的支持者，由于相信该党实权领袖拿督斯里安华是受到前首相敦马哈迪欺压和污蔑，所以于1998年参与了“烈火莫熄”（Reformasi）运动。

不过，当净选盟举办1.0和2.0集会时，我所经营的“适耕庄烧鱼连锁店”生意受到影响，所以是从那时起，我对净选盟已产生不满情绪；净选盟举办2.0集会时，我则感到痛心，一直到净选盟举办3.0集会时，我便开始反抗，且不再支持公正党和反对党。

问：您是不再支持反对党后，才选择加入巫统成为党员吗？

答：其实我是于21岁那年，在不知情的情况下成为巫统党员，我并不晓得是谁代我注册，但确定的是，我决定加入巫统全因我讨厌净选盟。