嘴巴煽动华人恨巫统！马华：火箭转头拥抱马来领袖

郑联科指行动党在华人的面前及背后展现不同的嘴脸。-Choo Choy May摄-（吉隆坡3日讯）马华宗教和谐局主任拿督斯里郑联科抨击行动党表面上憎恨巫统，不断抨击巫统领袖，以满足行动党支持者的仇恨心理，但是却接纳离开巫统或遭巫统开除的领袖。

他说，当上述在巫统失势的领袖稍微向行动党示好时，行动党就会张开双臂“英雄式”的欢迎他们，并把他们当成“救国英雄”。

“这就是行动党数十年来所奉行的虚伪政治，因为他们掌握了仇恨政治的艺术，并且一直在推卸责任。”

郑联科发表文告指出，行动党最常用于华裔选民的政治口头禅包括“巫统是万恶之首”、“马华出卖华社利益”等，这些论调的基础源自于宪法给予土著特殊地位，以及伊斯兰作为联邦宗教地位的条款。

“但行动党不会向人民阐述和解释宪法的根源和历史背景，而是选择性诠释和挑起宪法中关于种族和宗教的敏感课题，煽动人民对马华及巫统的憎恨。”

他说，由于这种方式奏效，因此导致行动党不断走政治捷径，非但没有对大马的种族课题提供任何政治解决方案，反倒只会在大选前后不断的鼓吹仇恨政治。

“在过去，行动党曾是马来人的政治禁忌。当没有马来政治家想要靠近行动党时，行动党选择了利用马来人工人领袖，比如法兹兰、扎纳尔、艾哈迈德等，来伪装和掩饰自己是一个多元的政党。

他认为，行动党企图透过《文良港宣言》的15点声明来掩饰自己‘马来西亚人的马来西亚’的失败，而有关宣言直接威胁了土著和马来选民的地位。

“这些年来，行动党都在企图消除《文良港宣言》对马来人的阴影，因为他们知道没有马来人的支持，他们永远不可能执政。”

“因此，行动党不得不拥抱过去被他们妖魔化的巫统领袖，如东姑拉沙里、拿督斯里安华、丹斯里慕尤丁和敦马哈迪。”

“当这些领袖还在巫统时，行动党就不断攻击他们；但当他们离开巫统或被巫统开除时，行动党就会像找到救赎一样，对他们展开热烈的欢迎。”

他指出，行动党不仅拥抱过气的巫统领袖，也拥抱现在的巫统领袖如拿督斯里纳兹里和拿督斯里阿末扎希。

他说，除了巫统领袖，行动党在过去10年也公然的与伊党相拥，包括主席拿督斯里哈迪阿旺、前署理主席莫哈末沙布，前副主席胡桑等。

“在面对马来人或穆斯林极端课题上，马华一再勇于面对巫统与伊党，据理力争；相反的，行动党却不断使用诡计，在华裔面前再三抹黑马华，但转过身，面对巫裔时，却换了另一张嘴脸！”