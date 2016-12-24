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嘉玛举报警方高调扫荡非法赌场

综合报导

Saturday December 24, 2016
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嘉玛自称给警方情报后，让警方去扫荡该挂羊狗卖狗肉的非法赌场，之后还接受第三电视台的独家随团采访。-M中文网截图-嘉玛自称给警方情报后，让警方去扫荡该挂羊狗卖狗肉的非法赌场，之后还接受第三电视台的独家随团采访。-M中文网截图-（莎阿南24日讯）红衫军头目拿督斯里嘉玛的渡假屋违法查封兼局部被拆后，他与红衫军群起“扫荡”一间非法赌场。

据《新海峡时报》报导，嘉玛寄上相片，声称这是坐落在适耕庄的非法赌场，还指称在沙白安南区还有至少9间类似的赌场。

该报声称是在昨晚近九时接获嘉玛的一段录影声明，嘉玛说，该赌场是在晚上7时由警方发队扫荡，因为他们是在几小时前就做出投报。

“我要祝贺警队的快速行动，因为他们行动迅速，还充公了那些赌具。”

据《M中文网》观察，第三电视台在昨晚的晚间新闻，也播出独家随团采访的片段，更让嘉玛对准镜头发言。

《新海峡时报》报导引述其谈话说，红衫军也投诉到沙白安南县议会，不过不受理，“我希望这市议会动手拆了我的渡假屋，也应公平起见，对非法营业的商业采取同样行动。”

嘉玛说，他的下属会继续“造访”这些位于大港与适耕庄的非法赌场，同时会继续往雪州类似的赌场“扫荡”。

与此同时，沙白安南警区警长诺长兹米受访时确认有取缔行动，但指称那是检举一间娱乐中心。

他指出，取缔队伍发觉该娱乐中心滥用牌照，而非法经营赌场，因而充公48架赌具与跑马机等。

至于嘉玛声称沙白安南还有9间非法赌场，阿兹米说，警方会查证，而且地方政府其实只发出5间娱乐中心的牌照。

迄至截稿为止，该报仍未联络上沙白安南县议会。

沙白安南县议会日前查封嘉玛位于适耕庄的Sekin Fisherman渡假屋，在下午派神手拆除度假屋的其中一些房间，嘉玛声称这是雪州大臣阿兹敏主导的政治报复，他在昨天更擅自开封剪彩，宣布渡假屋重新营业。

嘉玛还宣布在未来的一个月内，入住的民众可享有50%折扣，就连下令查封其度假屋的县议会主席和秘书也可享有60%折扣，而雪州大臣拿督斯里阿兹敏会有87%折扣。

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