批嘉玛胡闹惨被讽缺水没生养！马来天后高明拆招

西蒂诺哈丽莎（左）的粉丝多不胜数，杠上嘉玛时赢得掌声无数。-M中文网制图-（吉隆坡23日讯）马来天后拿督西蒂诺哈丽莎出言讽刺红衫军头目拿督斯里嘉玛穿浴袍去雪州政府大厦作状冲凉，惨遭揶揄身体“缺水”才婚后无子嗣，天后端出好修养回应：我知道说这些话的人没有用上苍赐给他们的脑袋。

西蒂诺哈丽莎是在日前读毕嘉玛到雪州政府大厦胡闹一番后，忍不住在拥有210万名粉丝的推特上写说，“嘉玛不要这样，我住的区也没水”

之后她加上标签：#有提早通知、#明白语言、#准备水桶”。

西蒂最后也讽刺说，“拜托雪州大臣做做好心，就让4天没冲凉的嘉玛进去雪州政府大厦冲凉。”

岂料，据《今日自由大马》引述嘉玛在whatsapp的回应指出，充满性意味兼粗俗：“我给西蒂带来一些话。照顾自己不那么肥沃的水，或是另找其他的水。”

在伊斯兰教义上，阐明女性如同大地，而嘉玛的言辞则是用西蒂的生理状况而未孕的情况来恶言讽刺。

而红衫军的支持者也纷纷在脸书护主斥西蒂，包括有位叫拉菲阿旺的网友同样粗鲁：“西蒂自己也不够水，这就是为什么到现在还未有孩子。”

华裔推友为西蒂被人出言污辱而感到难过，西蒂反而出言安慰。-M中文网截图-有位华裔推友上载这留言的截图时，为天后打抱不平，用马来文写：“读到这种对西蒂做出的言论真是难过，孩子是上苍的礼物，他是谁来做出这样污蔑？”

西蒂则回应说：“不用紧的小弟，就让他们吧。这些人说的话对我一点作用也没有，因为我知道他们没有使用上苍所赐予的脑袋。”，高明地暗讽辱骂者没脑袋，不愿一般见识。

takpe dik, biarkan mereka .kata2 org macam ni tak memberi kesan pada saya sbb saya tahu mereka cakap tak guna otak yang Allah SWT kurniakan. https://t.co/T5mrWVaFW8 — Siti Nurhaliza (@CTNurhaliza11) December 22, 2016

37岁的西蒂是在2006年8月21日嫁给年过50岁的马来企业家拿督卡立（人称拿督K），结婚9年后在迄至去年时才怀孕两个月，岂料流产，消息一出，各界皆感惋惜。

拿督卡立是在2004年与发妻离婚，当时已育有4名成年子女，他两年后就迎娶歌坛天之骄女的西蒂诺哈丽莎。