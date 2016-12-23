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厦门大学来马设分校 大马会更依赖中国？

综合报导

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厦门大学厦大马来西亚分校是第一所中国名校全资设立的、具有独立校园的海外分校。-图取自网络-厦门大学厦大马来西亚分校是第一所中国名校全资设立的、具有独立校园的海外分校。-图取自网络-（吉隆坡23日讯）厦门大学马来西亚分校是中国在海外创建的第一所高等学府，新加坡媒体指出，大马热烈迎接中国直接出口的教育，就像欢迎中国数百亿令吉的投资那样；那么一旦大马在经济上过度依赖中国，要如何回应中国在南海主权争议上的主张呢？

《海峡时报》报导，作为中国第一所海外大学，厦门大学马来西亚分校尚未竣工， 就已经为第一年的运营招收了1300名学生。

占地61公顷的厦门大学马来西亚分校，其第一阶段的建设耗资8亿令吉，预计将于明年初完成。之后还会有5亿令吉的追加投资，以扩建到能够容纳1万名学生。

《海峡时报》认为，马来西亚似乎是像欢迎中国数百亿令吉的承诺投资那样，热烈迎接“未经测试的、直接出口”的中国教育。

该报指出，马来西亚2016年上半年的私人投资总额下降了30%，而中国却恰好在这时提供投资，“因此马来西亚也没有很多选择”。

报导指出，我国首相拿督斯里纳吉在11月访华之旅后，敲定了价值1440亿令吉的项目。同时，这引起了对大马疏离美国、向中国倾斜的外交关注。

其中的担忧是在于，大马将会如何回应中国在该地区，特别是在有争议的南海地区的冒险主义（adventurism）。

大马国门“为商业而开”

新加坡拉惹勒南国际研究院（RSIS）的马中关系研究员Johan Saravanamuttu告诉《海峡时报》：“若马来西亚经济过度依赖中国，其危险是，北京可以利用这一点。”

首相纳吉已否认他将国家“出卖”给中国。尽管如此，大马的中国项目列单却越来越长：新港口、新铁路、以及对大马城和发电厂的投资。

面对各方的质疑，纳吉在结束访华后曾公开表示：“部分人在制造恐慌，说马来西亚被出卖，这都是荒谬与错误的。”

《海峡时报》引述分析员指，这是纳吉在被一马发展有限公司（1MDB）资金盗用丑闻、以及大马经济增长放缓等问题缠身之际，所释放的一个信号，即马来西亚的国门“为商业而开放”。

另外，美国候任总统特朗普上台后，美国与马来西亚政治关系也可能会改变。

RSIS的国防和战略研究员胡逸山告诉《海峡时报》：“特朗普并不关注这些海外企业。他想关注美国经济。”

东盟希望美日有更多作为

与此同时，菲律宾总统杜特尔特也更加倾向于与北京合作。

分析员因此指出，这种外交趋势呈现的讯息是，越来越多的东盟伙伴，希望美国和日本可以有更多作为。

菲律宾德拉萨大学（De La Salle University）副教授Richard Javad Heydarian便写道，由于东南亚国家“不确定美国对该地区的承诺”，因此他们正试图“将自己的机动空间最大化”。

分析员因此指出，这种外交趋势呈现的信息是，越来越多的东盟伙伴希望美国和日本可以有更多作为。

他说：“吉隆坡在南海争端上（已）寻求直接与中国交涉，而不是进行对抗。”

为此，日本加快了对马来西亚的示好。纳吉上月访问日本时，日本就将两艘大型巡逻舰作为礼物送给马来西亚。

一名日本外交官告诉《海峡时报》，送巡逻舰这项决定一直在进行，但在确定访问行程，特别是纳吉已在访华时获得“政治投资”之后，这项决议就“加速”了。

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