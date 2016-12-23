印尼媒体斥纳吉暗讽佐科维！大使：印尼是大马最好的友邦

纳吉在本月初的声援罗兴亚人大会，因与伊党主席哈迪阿旺走近而惹来政治舆论，在国际社会上，缅甸与印尼也加入舆论了。-M中文网Choo Choy May摄-（雅加达23日讯）大马驻印尼大使拿督斯里扎莱因指出，大马向来视印尼为关系最好的友邦，并希望两国能共同维护全球穆斯林的命运。

他说，基于同伴的意识，首相拿督斯里纳吉才会在12月4日在吉隆坡举行的声援罗兴亚族集会上致词时，提及印尼总统佐科维的名字。

他说，纳吉与佐科维关系友好，会提及对方名字是希望邀请佐科维共同声援罗兴亚族。

扎莱因今天是回应印尼媒体报道指纳吉在声援集会上的言论，犹如暗讽印尼总统不关心缅甸罗兴亚族课题一事。

印尼媒体引述纳吉的言论，即要求希望佐科维也召开同样集会，以示对罗兴亚族命运的关怀，而非只是举行示威抗议被指侮辱回教的华裔省长钟万学。

扎莱因说，纳吉此番言论并无意介入钟万学案件，而是希望邀请佐科维共同维护遭缅甸迫害的穆斯林的命运。

他指出，大马与印尼关系友好，希望能提倡东盟社区精神，以便团结一致反对成员国迫害人民的行为。

“罗兴亚族课题是真实发生的问题，而大马勇于提出这个问题的举动也引起各造关注这个问题。”

此外，针对印尼《Tempo》周刊刊登净选盟主席玛丽亚陈的专访文章，扎莱因说，该媒体也理应刊载大马当局的说法，这样才能让印尼人民掌握正确和完整的资讯。

玛丽亚陈在访谈中控诉警方把她安置在一个无窗的独立囚室，里面没有床褥和风扇。

扎莱因说当局有权逮捕任何被怀疑或违反国家法律者，以便展开调查，并提控上庭。

他指出，净选盟早已乖离确保选举干净的初衷，沦为反对党利用街头示威来推翻政府的工具。

他说，反对党在净选盟集会发表演讲，他们也挑起一个马来西亚发展公司（1MDB）课题，以及促首相辞职。