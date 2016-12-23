马袖强：家具业仍缺外劳恐蒙损RM10亿

马袖强说，家具业严重缺乏外劳，如今需与内政部从长计议。-M中文网制图-（巴生23日讯）种植及原产业部长拿督斯里马袖强说，该部门正与内政部商讨对策，以便解决因技术问题未能引进孟加拉外劳，而导致家具业者面临劳工短缺的问题。

他说，政府严正看待此事，有厂商缴了规定的人头税，却由于技术问题而无法从孟加拉引进劳工。

“家具业者代表说，假如劳工短缺问题持续至明年，我国家具业将蒙受约10亿令吉的亏损。”

马袖强今天出席颁发大马记录大全证书予李水吉集团仪式后，在记者会这么说。

他说，人力资源部长拿督斯里理查烈已于上个月亲自赴孟加拉寻求解决方案。