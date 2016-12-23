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前AG阿都干尼转行当律师

综合报导

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阿都干尼转行，其夫人潘斯里麦梦也有出庭见证。-马新社阿都干尼转行，其夫人潘斯里麦梦也有出庭见证。-马新社（吉隆坡23日讯）前总检察长丹斯里阿都干尼，去年7月以提早退休之名义被“撤职”后，今日转行当律师，堂堂正正成为可上庭的讼务律师。

阿都干尼今日出席律师公会新律师出任仪式时，穿上其1980年就拥有的律师袍，看来精神奕奕。

前律师公会主席梁肇富附议阿都干尼成为律师时说，阿都干尼是一个恰当与称职的律师人选。

“我记得当年他在吉隆坡医院洗肾时，他会在医院召开会议，之后再赶回办公室或再开会。”

“我有在会议时问他在医院时怎样保持工作节奏，他就会笑指那洗肾机是充电机，他叫我试试，我很有礼貌地拒绝。”

马新社报导说，阿都干尼是在其夫人麦梦的陪同下，一起出席仪式。

据当今大马报导，他拒绝对其转行做任何评论，只是说：“我不想说什么，我有了新事业。”

至于被问到他是否已就绪与其接任者丹斯里阿邦迪交手，他说：“让我想一想。”

阿都干尼曾任大马13年总检察长，不过去年7月时，他与丹斯里慕尤丁同一天被撤换，理由是他身体健康不佳。

之后再传出原来阿都干尼需要定时洗肾。

阿都干尼在任总检察长时，正处1MDB风波等，当时他也是反贪会、国行与警队掌舵人4人一起组成的特工队之一，以调查1MDB相关案件，但迄今该特工队已解散，仅剩警队一哥丹斯里卡立一人，洁蒂（国行前总裁）和反贪会前首席专员阿布卡欣皆退休。

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