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送水给嘉玛遭30人围攻！女子惨遭泼屎水丢鸡蛋

综合报导

Thursday December 22, 2016
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依玛丽（小图右）送水至嘉玛住家时，据说遭到30人的围堵，结果被泼污水。-依玛丽脸书-依玛丽（小图右）送水至嘉玛住家时，据说遭到30人的围堵，结果被泼污水。-依玛丽脸书-（吉隆坡22日讯）一名来自非政府组织的女子今日送水至红衫军首领嘉玛的住家时，被嘉玛以及数十名支持者视为挑衅行为，结果女子被众人泼漆、面粉、屎水及丢蛋。

该名女子名为依玛丽（Ema Lee），自称为龙女王（Ratu Naga），据说是一名网络红人，而她在面子书的简介是自己在建筑领域担任总执行长。

依玛丽与非政府组织发动慈善活动，送水给嘉玛梳洗。-依玛丽脸书-依玛丽与非政府组织发动慈善活动，送水给嘉玛梳洗。-依玛丽脸书-她在今早于面子书上载一张照片，内容是发动“清洗巫统领袖慈善活动”，时间是今天早上9时30分，地点于嘉玛位于安邦的住家，主办单位则注明是Sinar Ehsan协会以及大马LLLM俱乐部。

活动的宗旨是带水及梳洗用品，为无法洗澡的肮脏巫统领袖进行清洗。

依玛丽说，她与丈夫及另外3名非政府组织成员在早上10时送水至嘉玛住家，但是一抵达，就获得嘉玛与30名人士的围堵。

“我一个人下车，并告诉嘉玛指我来此是要送水，然后嘉玛的人就向我泼污水，并一边骂我一边丢鸡蛋。”

即使被泼污水、丢鸡蛋，依玛丽继续与嘉玛支持者争执。-依玛丽脸书-即使被泼污水、丢鸡蛋，依玛丽继续与嘉玛支持者争执。-依玛丽脸书-她说，她与嘉玛等人发生争执，获得其丈夫的保护，而她也不畏惧，继续与对方对骂。

“他们一直叫我不要骚扰嘉玛。我不明白，我们只是送水给嘉玛而已。”

依玛丽说，最令她感到不解的是，嘉玛一直玩弄水供课题，指他没水洗澡，现在却有水可以用来泼她。

她也谴责嘉玛只会“人多欺负人少”，连她只是一个带着水的女子，嘉玛也感到害怕。

嘉玛时候向媒体说，他与安邦居民已经5天没水用了，当依玛丽声称来送水，他以为对方是安排水槽车送水，结果却只带着一瓶水而来，显然是要调侃他与其他居民。

他说，他曾劝告依玛丽离开，但是对方不听，因此才会被大家以沟水及粪水“侍候”。

“是她来讥笑他人在先，活该。”

嘉玛在日前曾拍摄视频抗议住家没水的情况，但是却被人嘲讽裸体不雅。

嘉玛昨日甚至围着毛巾，一副沐浴装扮到雪州政府大厦，要求在雪州大臣办公室洗澡，结果被拒于门外。

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