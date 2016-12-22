大马人为什么这个学校假期选择待在家？

今年学校假期，你出国了吗？图取自： Reuters pic（吉隆坡22日讯）在年末学校放大假的期间，大马人通常会安排一些国外或国内的短暂旅游行程。然而，近年来却越来越少民众选择出国旅游，即便是国内游也不会过得太奢侈。这究竟是什么原因呢？

针对这个现象，M中文网的姐妹报Malay Mail Online 为民众削减旅游费用进行采访后发现，全是因为经济不景气为由而选择更为便宜的旅游行程。

印裔受访者佳吉星（Jagjit Singh）表示，今年将完全地放弃所有的旅游计划。

“我们再也没办法负担假期（旅行）了，因为成本实在是太贵了。所以，在假期时，我们只能逛商场或公园。”

他说，所谓的逛商场并不是说在商场里花大钱，很多时候他们只是走马看花（Window-shopping）或看一场电影。

佳吉星与他的家人在商场只是走马看花。-图取自：Yusof Mat Isa-而他老婆塔兰洁（Taranjit Kaur）说道，就连一趟普通的国内旅游都会花费接近1000令吉至2000令吉，他们根本没法承担。

“依据目前的经济状况，我老公除了有一份正职外，还得兼差当Uber 司机。我也赞同他兼职来维系家庭的收入。”

自1997年的亚洲金融风暴后，马币贬值在这个星期又创新高，导致投资者信心疲弱，加剧了新兴市场资本外逃。

对此，另一名巫裔受访者阿姆哒（Amutha Rayaretinam）表示，去年还可以到土耳其旅行，而今年只能到森美兰州的波德申或浮罗交怡到旅游。

“汇率太差，我习惯每一年都出国旅游一次，但唯独今年没有。原因是马币的汇率实在是太低了。”

一名拥有2名孩子的母亲受访者说道：“无论到哪一个国家旅游，马币的汇率依然很低。”

在马币还未严重下滑以前，民众都会选择将钱计划在出国旅行，即便只是去一个国家，都不会选择在国内多个州属旅游。不过，如今已有众多民众打消此想法，而把出国旅游计划暂且搁着。

另一名拥有两名孩子的华裔受访者佩欣（音译）则认为，即便如此依旧会选择在假期时出国旅行，不过其中的计划却有所改变。

“以前我们出国旅行时习惯放长假，一次过去2至3个国家。不过，现在我们减少开销至1个国家旅游。”

安努阿认为，任何购买奢侈品的费用都能减少，唯独教育费不减。旅游业经纪：今年盈利减低近一半

旅游顾问安努阿（Annuar Rizwan）透露，今年大马人出国旅游的人数比起往年下降了很多，就连盈利都少了近一半。

为了应对马币下滑的窘境，他表示只能带家人到国内旅行，例如带孩子到双威主题乐园。

“通常我们只会到购物商场橱窗购物。我们不会购买任何东西，因为负担不起。”

另外，他还表示，他比较注重孩子的教育，毕竟还有两名女儿还在念书，因此会缩减任何多余的奢侈品。

“我们可以缩减逛街的开销，不过孩子的教育费我们不应该减少。”

旅游协会：国内旅游价格实惠

不过，并非所有的人都认为出国旅游的费用越来越贵。

大马入境旅游协会（MITA）虽然没有提供数据或报告显示，出国的人数增加了1500人。

该协会主席乌再迪表示，国内旅游的价格依旧实惠，例如民众可以在优惠打折期时预定或选择冷门时间旅游。

“大马的旅游景点还是很受本地人的欢迎。出国旅游的人数可能会减少，更少人离开国家，不过起码国内旅游的人数有在增加。”