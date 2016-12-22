油价高涨令吉依然疲弱！潘俭伟：政府别再自欺欺人

潘俭伟说，以目前的令吉与油价走势来看，油价影响令吉价值的说法不成立。-M中文网制图-（八打灵再也22日讯）行动党灵北区国会议员潘俭伟指出，在国际油价飙升的情况下，令吉兑换率依然差劲，显示油价并非影响令吉价值的原因，因此他促请政府别再自欺欺人。

潘俭伟发表文告说，布伦特原油每桶的价格确实从2014年1 月的102.10美元下跌至60.70美元（2014年12月）；然而，与去年同期相比，截至2016年12月，布伦特原油交易已经上涨了50%，每桶约为55美元。

“如果全球石油价格下跌是造成我们的货币在2014和2015年表现最差的原因，那么2016年在油价大幅上涨的情况下，没有任何理由令吉表现仍然维持在最差的水平。”

他认为，大马是亚洲最大的产油国之一，因此如果油价影响令吉价值的说法成立，那么现在令吉不应该有这样的表现。

他说，第二财长佐哈里呼吁国人不需要对令吉眨值感到恐慌，并强调国家的“奖掖投资和经济开放能使马币回到原本位置”，这根本是自欺欺人。

“或许佐哈里已经忘记了这是令吉跌势触底的第一年。事实上，即便是我本身惊讶，这并不是第二次，而是连续第三年，令吉成为亚洲表现最差的货币。”

他说，在2014年，令吉兑美元从1月1日的3.281共下跌6.3%至12月31日的3.502；去年即2015年，令吉兑美元从1月1日的3.505共暴跌18.5%至12月31日的4.303。

“尽管政府和国家银行一再保证我们的货币已被低估，并表示在过去两年已被不合理地贬值，但令吉在今年进一步下跌9.6%”

“俗语说，第一次是意外、第二次是巧合，第三次则是一种模式了。因此，佐哈里的说法听起来就像是《狼来了》的故事，没有马来西亚人民会相信佐哈里毫无任何意义的说词和保证。”

潘俭伟总结说，令吉表现如此差劲，根本就是因为人们对令吉和大马经济信心完全崩溃，甚至被冠以国际上臭名昭著的“盗贼统治国家” ，惟政府却没有对那些需要负上责任者采取任何对付行动。

“除非部长和政府愿意言行一致，并且有意愿采取具体的行动从‘盗贼统治国家’的恶名中救赎我们，否则我国的经济将持续地‘苟延残喘’，其货币表现相较于其他国家，也只能继续地差劣下去。”