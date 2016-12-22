Last updated Friday, December 23, 2016 12:09 am GMT+8

Kuala Lumpur 26°C, Haze

大马

油价高涨令吉依然疲弱！潘俭伟：政府别再自欺欺人

综合报导

Thursday December 22, 2016
01:33 PM GMT+8

精采新闻

Trump names Kellyanne Conway as White House counsellorTrump names Kellyanne Conway as White House counsellor

Japan sends military to battle massive fire in the northJapan sends military to battle massive fire in the north

ECRL could give Malaysia trade advantage over SingaporeECRL could give Malaysia trade advantage over Singapore

Latest Fifa ranking sees Malaysia slip five spots to 156Latest Fifa ranking sees Malaysia slip five spots to 156

广告

更多新闻

Tools

潘俭伟说，以目前的令吉与油价走势来看，油价影响令吉价值的说法不成立。-M中文网制图-潘俭伟说，以目前的令吉与油价走势来看，油价影响令吉价值的说法不成立。-M中文网制图-（八打灵再也22日讯）行动党灵北区国会议员潘俭伟指出，在国际油价飙升的情况下，令吉兑换率依然差劲，显示油价并非影响令吉价值的原因，因此他促请政府别再自欺欺人。

潘俭伟发表文告说，布伦特原油每桶的价格确实从2014年1 月的102.10美元下跌至60.70美元（2014年12月）；然而，与去年同期相比，截至2016年12月，布伦特原油交易已经上涨了50%，每桶约为55美元。

“如果全球石油价格下跌是造成我们的货币在2014和2015年表现最差的原因，那么2016年在油价大幅上涨的情况下，没有任何理由令吉表现仍然维持在最差的水平。”

他认为，大马是亚洲最大的产油国之一，因此如果油价影响令吉价值的说法成立，那么现在令吉不应该有这样的表现。

他说，第二财长佐哈里呼吁国人不需要对令吉眨值感到恐慌，并强调国家的“奖掖投资和经济开放能使马币回到原本位置”，这根本是自欺欺人。

“或许佐哈里已经忘记了这是令吉跌势触底的第一年。事实上，即便是我本身惊讶，这并不是第二次，而是连续第三年，令吉成为亚洲表现最差的货币。”

他说，在2014年，令吉兑美元从1月1日的3.281共下跌6.3%至12月31日的3.502；去年即2015年，令吉兑美元从1月1日的3.505共暴跌18.5%至12月31日的4.303。

“尽管政府和国家银行一再保证我们的货币已被低估，并表示在过去两年已被不合理地贬值，但令吉在今年进一步下跌9.6%”

“俗语说，第一次是意外、第二次是巧合，第三次则是一种模式了。因此，佐哈里的说法听起来就像是《狼来了》的故事，没有马来西亚人民会相信佐哈里毫无任何意义的说词和保证。”

潘俭伟总结说，令吉表现如此差劲，根本就是因为人们对令吉和大马经济信心完全崩溃，甚至被冠以国际上臭名昭著的“盗贼统治国家” ，惟政府却没有对那些需要负上责任者采取任何对付行动。

“除非部长和政府愿意言行一致，并且有意愿采取具体的行动从‘盗贼统治国家’的恶名中救赎我们，否则我国的经济将持续地‘苟延残喘’，其货币表现相较于其他国家，也只能继续地差劣下去。”

更多视频

人气热榜

热门视频

相关报导

广告

MMO Instagram

Tweets by @themmailonline