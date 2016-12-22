有多少拿多少荒谬！陈国伟：教长当华小拨款是恩赐？

陈国伟抨击财政部与教育部互相推卸责任，并促请政府马上发放拨款给华小。-图截自视频-（吉隆坡22日讯）民主行动党代全国主席陈国伟对教育部长和第二财长就华教拨款去向各执一词表示震怒，并且要求部长们停止推卸责任，立即在本年度结束之前把全额教育拨款发放给所有的学校。

陈国伟大发表文告说，第二财长佐哈利日前指出，财政部已经根据预算案发放拨款给各个部门，包括教育部。

“虽然政府收入因去年石油价格暴跌而减少，导致首相被迫调整2016年财政预算案，削减一些政府机构的开销，但是教育部的拨款并没有受到影响，因此教育部必须执行原定计划，发放拨款给受益学校。”

“但是教育部长马哈兹尔前天却言之凿凿该部门的预算不足，华小无法获得首相承诺的5千万全额拨款，促请华小‘将就一些，有多少就拿多少’。”

“我对这种现象感到愤怒，国家及政府的运作仿佛正在自动导航，无人监管，连教育拨款去向如此重大的课题，各部门长官都可以各说各话，第二财长说拨款已经发放，教育部长说没收到，另一个副教育部长张盛闻说首相从未承诺5000万给华小。”

陈国伟指出，2016年度只剩下5天的工作时间，发放教育拨款刻不容缓，各内阁部长应该停止推卸责任，立即召开紧急会议，检讨拨款去向，公布事实真相。

“华小拨款在根据各源流学校数量和学生人数的比较下，非常不相称。拨款数额已经受到不公平的待遇，如今连拨款去向都下落不明，还要被教育部长当成恩赐的工具，这是我们无法接受的。”

他建议，为了避免2016年度华教拨款的无头公案再度发生，2017年度的教育拨款应该在年初就发放给所有学校，让学校的维修及提升计划能够顺利进行，而反对党将严厉监督2017年度的拨款发放。