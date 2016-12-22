无良司机漫天开价！6公里收800令吉

6公里距离收费800令吉，绝对是被砍菜头！-图取自：Choo Choy May-（吉隆坡22日讯）两名法国籍女旅客乘搭德士想从吉隆坡双子塔（以下简称KLCC)到国家清真寺（National Mosque），不幸遇上无良司机，短短的6公里距离被漫天开价800令吉，相当夸张！

这起案件是发生在上周六（17日）傍晚六时。

其中一名受害者表示，当时她们是在KLCC召德士，并明确地表示送她们到任何一间著名的清真寺。

她补充，在她们上车后，德士司机把计程表关掉并带她们绕道而行。

随后，这两名法国旅客向陆路公共交通委员会（SPAD）投诉，并提供那辆德士的车牌和司机的样子。

陆路公共交通委员会的发言人接受Harian Metro 媒体访问时表示，这一名德士司机是故意绕道而行，实际上从KLCC到国家清真寺仅需6公里的车程。

“这两名受害者说，德士司机先把她们载到布城，然后才去国家清真寺。抵达国家清真寺后，就强迫乘客付800令吉的车费。”

“陆路公共交通委员会目前已追查此案并会采取进一步的行动。这种事情会影响大马在外国旅客眼中的形象。

根据陆路公共交通委员会的官网，国内有三种德士即普通德士、Teksi1Malaysia以及高档德士，收费不一，依据客人乘坐的距离与时间进行计算。

不过报导并没有说明遭指控的德士属于哪一种类型。

一般德士的起跳收费首公里从3令吉起跳，接着每行驶200公尺收费25仙。所以按照正常的计算方式，六公里的收费应该是9令吉25仙。

而至于Teksi1Malaysia 价格稍贵，首公里是从4令吉起跳，接着每行驶200公尺收费25仙，所以按照正常计算方式，六公里的收费应该是 11令吉50仙。

高档德士的收费最贵，首公里是从6令吉起跳，接着每行驶100公尺收费20仙，所以按照正常计算方式，六公里的收费应该是16令吉。

按照两名法国籍旅客的口供，德士司机刻意绕路到布城才去国家清真寺，大约距离为69公里至78公里，即便是价格最贵的高档德士，收费最多也只是142令吉至160令吉，不可能高达800令吉。

有不少网民认为，德士司机的漫天开价、拒载行为、车座肮脏等问题，都将促使民众不愿意乘搭德士，而转向乘搭Uber 或 Grab。