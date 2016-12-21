无声抗议林冠英发律师信！邓章耀胶带封口开记者会

邓章耀（中）召开记者会却以胶带封口，仅以派发新闻稿来发言。-Opalyn Mok摄-（乔治市21日讯）民政党槟州主席邓章耀今日以胶带封口召开记者会，以无声抗议来回应槟州首长林冠英向他发律师信的举动。

邓章耀是在民政槟州总部召开记者会时，用黑色胶带封口，然后向媒体派发新闻稿，不开口发言，记者会在短短5分钟内结束。

较后在媒体不断追问下，邓章耀才撕下胶带，说：“今日是我（被对付），明天是你们（媒体），以后就是大家都有相同的下场。”

邓章耀在文告说，他是在三周前收到林冠英的律师信，而他觉得有关律师信是要阻止他继续针对木蔻山的真相发言。

“这封律师信也向其他人尤其是那些对想知道木蔻山真相的非政府组织发出一个讯息，即只要有人说了林冠英不喜欢的话，也一样会被采取法律行动。”

他强调，他不会被林冠英起诉而噤声，同时他也呼吁非政府组织继续开声争取公众利益。

以下是邓章耀文告全文：

我在约3个星期前己经接获槟州首长发出的律师信。

在我未作出任何回应前，我一直在等待他公开宣布他对我的法律诉讼。

早前， 他对於我在他未宣布前，就在《 星报》 透露有关律师信一事感到不满。

为此， 我送林冠英这份荣誉，因为他对本身新闻如何被报导是何其的偏执，尤其是在中文媒体，包括版位的大小丶 必须刊登在哪一版。

据我了解，林冠英的媒体团队的工作范围，也包括比较林冠英的新闻在各中文媒体刊登的大小，但是同时间我也知道州政府开销，都是来自人民的血汗钱。

我视他的法律诉讼为一种威胁，以阻止我继续揭露更多有关木蔻山的真相，同时也传递讯息给其他单位，尤其是非政府组来继续提出有关公众刑益课题，否则如果他们提出非林冠英所好课题，也会一样面对法律对付行动。

我不会因为这封律师信而沉默，我呼吁非政府组织为了公众利益而继续发言丶 不要因他对我采取了法律行动而却步。

有关他发给我的律师信， 我的律师己经回应。我会在法庭上回答林冠英所有的投诉。

我也会在接下来几个月，继续揭发木蔻山及其他土地交易课题。