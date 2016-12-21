疑圣诞前发动袭击！警方捕7名恐怖组织成员

卡立至警方成功逮捕7名企图在我国发动恐怖袭击的恐怖分子。-Yusof Mat Isa摄-（吉隆坡20日讯）圣诞节即将来临，全球对恐怖袭击响起警钟，而大马警方成功逮捕7名与恐怖组织有关的人士。

全国警察总长丹斯里卡立指出，这些被捕人士中，有4人是外国人，其中两名外国人是莎阿南Al-Madinah国际大学的学生，另外一名26岁人士是在柔佛担任工厂操作员，他企图走私武器去印尼波苏（Poso），并计划潜入缅甸进行恐怖袭击。

他说，警方不排除吉隆坡其中一间国际学校成为了恐怖袭击的目标，因为其中一名被捕人士在9月，试图套取该学校的保安资料。

“还有一名嫌犯是在2010年，被中东执法单位逮捕，怀疑他是基地组织（Al Qaeda）成员。”

卡立说，3名外国人已经分别在11月22日与23日，被遣返回国，惟他没有透露他们的国籍。

至于大马籍嫌犯，是1名来自沙巴的35岁家具制造业者，相信他是IS成员；一名24岁罗里司机被指涉嫌向吉隆坡一家娱乐场所发出炸弹袭击威胁。

另一名人士则是在马六甲被捕，年龄24岁，警方相信他接获人在叙利亚的大马籍恐怖分子头目穆哈末旺迪的指示，密谋在马六甲以及吉隆坡展开恐怖袭击。

“我们相信嫌犯受过炸弹装置训练，训练他的人是到叙利亚参加恐怖组织的大马人穆哈末纳斯鲁拉。”

卡立说，警方的反恐特别单位是11月3日至16日之间，在马六甲、雪州、沙巴以及柔佛，援引刑事法典逮捕他们，并在2012年国家安全罪行（特别措施）法令下展开调查。