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大马人有多无知？全球排第36名

综合报导

Wednesday December 21, 2016
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这个排行榜主要针对的是人们对自己国家的认知程度。-图取自Ipsos MORI-这个排行榜主要针对的是人们对自己国家的认知程度。-图取自Ipsos MORI-（巴黎21日讯）益普索（Ipsos）国际市场研究公司近期公布了2016年全球无知指数排行榜，大马在40个国家中排名第36，显示我国人民在分辨印象与事实的能力表现良好。

据《独立报》报导，这个排行榜主要针对的是人们对自己国家的认知程度。

总部设在巴黎的Ipsos公司于今年的9月至11月之间，向2万7250名年龄介于16岁到64岁之间的受访者收集相关信息，如国家的人口、保健开销、房屋拥有权，以及国家的穆斯林人口等。这些受访者都分别来自排行榜中的40个国家。

根据调查，所有的国家人民都认为，保健开销占国内生产总值比例，比实际的还要高。大马和印尼高居榜首，平均猜测分别为39%和37%，但是实际数字是3%和4%。

此外，根据调查，受访者认为只有44%大马人拥有屋子，但实际上，大马逾3000万人口当中超过一半拥有房屋。

大马人也是对本国人口数字最无知的国民，只有少过1%大马人知道大马实际人口为3033万人。

调查也发现，大马是10大最悲观的国家之一。

另外，所有国家的人民，都猜测他们各自的国家人民，没有那么快乐。我国人民猜测有44%认为他们快乐，但是实际数字高达96%。而新加坡人则猜测只有47%认为他们快乐，不过实际的数字高达93%。

据报导，美国作为全球最富有的国家，在无知指数排行榜上排名第5，超越多个发展中国家。由此看出，国家的经济条件貌似和国民的无知指数并不相关。印度居榜首，中国第二，而邻国新加坡则排名第8。

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