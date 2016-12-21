嘉玛又露肉！围毛巾闯雪政府大厦洗澡吃闭门羹

嘉玛一副沐浴装扮到雪州政府大厦抗议制水，结果被保安拒于门外。-嘉玛脸书-（莎阿南21日讯）红衫军头目嘉玛昨日拍入浴视频抗议制水而被人骂翻，但是他竟然更下一城，围着毛巾、带着沐浴用品直捣雪州政府大厦，要求州政府让他入内洗澡！

嘉玛是在今早从安邦住家到雪州政府大厦抗议最新一次的制水计划，只见他上半身与下半身分别围着毛巾，手上拿着一盆梳洗及沐浴用品，站在雪州政府大厦大闸外叫门，要求保安人员给他入内洗澡。

嘉玛在众目睽睽下，围着毛巾到雪州政府大厦抗议制水。-嘉玛脸书-在现场围观的观众以及媒体很多，嘉玛任由大家拍摄，一副怨恨的样子。

嘉玛向媒体指出，他今日到雪州政府大厦是为了抗议制水的问题，而他所居住的安邦与周边地区，已经制水4天了。

他说，在今年内，雪州就发生过7次制水，令人民面对无水可用的痛苦。

“由拿督斯里阿兹敏所领导的雪州政府，应该设法解决这个屡屡发生的问题，但是当我们投诉制水时，他们却玩弄政治，包括将责任归咎在巫统身上，现在是国能。”

他谴责雪州政府不曾承认错误，显示他们是伪君子，只懂得一味玩弄政治把戏，罔顾人民的利益。

“我可以不害羞地说，我从昨天到现在都没有洗澡，因为没有水，就连我今早去安邦的祈祷室也没有水。”

嘉玛说，如果雪州大臣办公室不方便让他洗澡，可以让他在底楼（厕所）洗澡。

“我今天没有带红衫军来，我又不是要来制造骚乱，我只是要洗澡，为何不给我进去？”

“到底这种情况要持续到几时？阿兹敏经常强调州政府有几十亿令吉储备金，但是人民却没有水用。”

他促请阿兹敏亲自巡视制水区，以体会人民的痛苦。

嘉玛也为华人开声，指现在是冬至，是比农历新年更重要的节庆，但是却制水，就连人们要到餐馆用餐，餐馆也因为没水而没营业。

当被询及有没有穿裤子时，嘉玛避而不谈，并要求记者问其他问题。