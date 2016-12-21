Last updated Friday, December 23, 2016 12:09 am GMT+8

Kuala Lumpur 26°C, Haze

大马

嘉玛又露肉！围毛巾闯雪政府大厦洗澡吃闭门羹

综合报导

Wednesday December 21, 2016
11:55 AM GMT+8

精采新闻

Trump names Kellyanne Conway as White House counsellorTrump names Kellyanne Conway as White House counsellor

Japan sends military to battle massive fire in the northJapan sends military to battle massive fire in the north

ECRL could give Malaysia trade advantage over SingaporeECRL could give Malaysia trade advantage over Singapore

Latest Fifa ranking sees Malaysia slip five spots to 156Latest Fifa ranking sees Malaysia slip five spots to 156

广告

更多新闻

Tools

嘉玛一副沐浴装扮到雪州政府大厦抗议制水，结果被保安拒于门外。-嘉玛脸书-嘉玛一副沐浴装扮到雪州政府大厦抗议制水，结果被保安拒于门外。-嘉玛脸书-（莎阿南21日讯）红衫军头目嘉玛昨日拍入浴视频抗议制水而被人骂翻，但是他竟然更下一城，围着毛巾、带着沐浴用品直捣雪州政府大厦，要求州政府让他入内洗澡！

嘉玛是在今早从安邦住家到雪州政府大厦抗议最新一次的制水计划，只见他上半身与下半身分别围着毛巾，手上拿着一盆梳洗及沐浴用品，站在雪州政府大厦大闸外叫门，要求保安人员给他入内洗澡。

嘉玛在众目睽睽下，围着毛巾到雪州政府大厦抗议制水。-嘉玛脸书-嘉玛在众目睽睽下，围着毛巾到雪州政府大厦抗议制水。-嘉玛脸书-在现场围观的观众以及媒体很多，嘉玛任由大家拍摄，一副怨恨的样子。

嘉玛向媒体指出，他今日到雪州政府大厦是为了抗议制水的问题，而他所居住的安邦与周边地区，已经制水4天了。

他说，在今年内，雪州就发生过7次制水，令人民面对无水可用的痛苦。

“由拿督斯里阿兹敏所领导的雪州政府，应该设法解决这个屡屡发生的问题，但是当我们投诉制水时，他们却玩弄政治，包括将责任归咎在巫统身上，现在是国能。”

他谴责雪州政府不曾承认错误，显示他们是伪君子，只懂得一味玩弄政治把戏，罔顾人民的利益。

“我可以不害羞地说，我从昨天到现在都没有洗澡，因为没有水，就连我今早去安邦的祈祷室也没有水。”

嘉玛说，如果雪州大臣办公室不方便让他洗澡，可以让他在底楼（厕所）洗澡。

“我今天没有带红衫军来，我又不是要来制造骚乱，我只是要洗澡，为何不给我进去？”

“到底这种情况要持续到几时？阿兹敏经常强调州政府有几十亿令吉储备金，但是人民却没有水用。”

他促请阿兹敏亲自巡视制水区，以体会人民的痛苦。

嘉玛也为华人开声，指现在是冬至，是比农历新年更重要的节庆，但是却制水，就连人们要到餐馆用餐，餐馆也因为没水而没营业。

当被询及有没有穿裤子时，嘉玛避而不谈，并要求记者问其他问题。

更多视频

人气热榜

热门视频

相关报导

广告

MMO Instagram

Tweets by @themmailonline