在高速大道兜售三文治有罪？巫裔青年：就算被抓也继续卖！

这一种的大胆创业，读者们苟同吗？-M中文网制图-（吉隆坡21日讯）你有在吉隆坡的高速公路上，看过这一群身穿橙色衬衫的年轻人，颈项悬挂着一大篮的三文治经过你的车旁吗？

《自由今日大马》报导说，这一群巫裔青年创业一家“早餐店公司”，命名为“Eleven Kitchen”。每日早晨7时开始穿越吉隆坡主要高速公路贩卖三文治。

虽然期间被警方开罚单和被捕到警察局接受调查，不过这群青年依旧表示：不放弃！

你们在大道上有看见过这一群巫裔青年吗？-图取自youtube-Eleven Kitchen 于三个月前创立，发起人阿克玛（Akmal Che Razak)与多位好友每日准备约700片的三文治，在NKVE 大道以及联邦大道贩卖。

一旦出现车龙或红绿灯有车停下来，他们就会开始行动，一辆一辆车经过询问车主是否想购买他们的三文治。

发起人阿克玛接受媒体采访时表示，即便被逮捕，他们还是会继续营业。-图取自：youtube -“从一开始的时候，我们一天只能卖到50至100个三文治；不过，如今已能卖出700个了。”

“我们不清楚为什么警方不容许我们在路边营业。况且，我们已经有固定的客户。看来需要与阻止我们做生意的警方进行调解。”

“我们曾被警方抓到警察局和被法庭开罚单。这些事情让我们觉得（心理）很不舒服，但同时间我们又不想放弃这个生意。”

以后看见“Eleven Kitchen” 的伙伴经过你们的车旁，你会愿意打开车窗向他们购买吗？-图取自youtube-发起人阿克玛是在大学专业文凭课程毕业后，不知道应该从事什么行业，而经过父亲的建议后决定展开这个事业。

阿克玛表示，一开始他投资约3000令吉在这个三文治买卖事业上，而如今一天的总收入达到1500令吉至1600令吉，让他们非常满意。

“我们已有固定的客人，即便有些车主并没有购买我们的商品，不过他们还是会竖起拇指为我们打气。”

不久前马来美少女西蒂哈嘉因为无牌在路边卖处女椰浆饭而被执法人员开罚单，事情被传开后让她瞬间走红，就连首相在国会提呈财政预算案时，也提及这名马来少女的事迹。

西蒂哈嘉坦言，她拥有大学文凭，但是毕业许久后依然找不到工作，因此才会在路边摆摊做小贩。

拥有高等学历却找不到工作，或许已经成为时下马来新生代的困境，迫使他们采用街边兜售产品的方式谋生。