亚航客机降陆时爆胎 乘客饱受惊吓

飞机轮胎降陆跑道时突然“爆胎”,画面触目惊心。-推特/rizarul-(布城21日讯)亚洲航空公司一架客机今早从印度钦奈飞抵吉隆坡第二国际机场时,发生轮胎破裂意外,机上乘客饱受惊吓。

亚航这架AK12航班是于清晨6时左右,降落在吉隆坡第二国际机场第三跑道时突然爆胎。

亚航表示,所有乘客和机组人员都安全,并且已下机。

该公司对于乘客所经历的不安,深感抱歉。

[1/2] AirAsia confirms that AK12 from Chennai experienced a deflated tyre upon landing at klia2 this morning.

[2/2] All guests & crew are safe and have been disembarked. We apologize for the discomfort experienced by our guests.