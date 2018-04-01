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17区传统古早味碗仔糕 让味蕾返璞归真！

马来邮报

Sunday April 1, 2018
07:24 PM GMT+8

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Alice Yong在2005年决定从美容业转战饮食业，开始经营这个档口。-Miera Zulyana摄-Alice Yong在2005年决定从美容业转战饮食业，开始经营这个档口。-Miera Zulyana摄-现代生活紧凑又资讯发达，很多饮食业的商家就会想花样创新推出一大堆花式甜点料理，但其实吃多了会腻，偶尔想要吃回最淳朴简单的口味。

在八打灵再也由Alice Yong经营的档口，就能吃到最淳朴简单的“碗仔糕”（又称水粿，外型类似香港钵仔糕，不过有放菜脯等配料）、肉粽以及糖水等小吃。

来自新加坡的Alice Yong，在她58岁结束手头上的美容院生意后，就转战饮食业开了这家卖华人传统古早味小吃的档口。

淳朴的传统小吃水粿简单又美味。淳朴的传统小吃水粿简单又美味。她在13岁就开始当理发师帮人剪头发，成年后嫁过来吉隆坡。单凭自学的方式就学会了煮一手好菜，这也让Alice Yong决定在靠近家里的17区美食中心开档营业。

凌晨五点就必须到档口做开档准备，而档口所有贩售的食品，都是她在工人的帮忙下亲自下手处理的。

水粿是源自广东潮汕的传统小吃，而Alice Yong则是遵循新加坡水粿的小“尺码”，松软的口感加上撒着的不会太咸菜脯碎，让人吃了开胃又不腻。

Alice Yong是自己动手将米研磨，再将米浆倒入摆好的茶碗里，比较多工序的是撒在上面的菜脯，必须要经过三小时不断翻炒才能确保其干爽和香脆的口感。

Alice Yong制作的安顺猪肠粉。Alice Yong制作的安顺猪肠粉。如果是嗜辣的食客，还可以要求老板加上一匙自制叄峇酱搭配着吃。而爱吃肉粽的吃货们，也可以考虑尝试下这档卖的粤式白肉粽，还蛮受到顾客们的欢迎。

这档的肉粽不会太油腻，加上咸蛋黄、冬菇、栗子、肥猪油、虾米以及眉豆等配料，而且还有三种口味，一种是原味，还有加了绿豆或黑豆的另两种口味。

Alice每天都会包大概60个粽子售卖，而她的老顾客经常都会光顾买几个回家吃。

除此之外，Alice还有做蒸芋头糕、炒米粉、安顺猪肠粉和糖水等。她做的糖水如腐竹薏米、红豆汤、黑糯米等都不会太甜，让嘴馋的人吃了也不会有太大的罪恶感。

粤式白肉粽（左）和摩摩喳喳（右）都是这档的人气食品。粤式白肉粽（左）和摩摩喳喳（右）都是这档的人气食品。不过最具人气的甜品就是摩摩喳喳（Bubur Cha Cha），加入了三色番薯、透明沙谷米（Sago）、绿色薯粉团和芋头等制成，多重层次的滋味让人吃了还想再吃呢！

Stall No. 12（美食中心 Medan Selera）

地址：Jalan 17/1A，Section 17，Petaling Jaya

营业时间：6am 至3pm（星期天休息）

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