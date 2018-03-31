让人吃得邋遢又爱不释手的“脏脏包”！

因为好吃又吃得会邋遢变花脸猫的“脏脏包”，成为现在面包界的当红炸子“包”。-摘自薰衣草面包店FB-还记得几年前因为王祖蓝主演的无线电视剧《食为奴》里，让皇帝吃到欲罢不能的咸鱼包爆红，在大马的港式点心餐厅，都有在卖各家版本的咸鱼包，一时风头无两。

当然这种“潮流”的东西，不可能风行太久的，所以近期大家都疯狂迷上了被中国中央卫视封为2017年最红包点，在北京甚至每天都大排长龙卖断市的“脏脏包”！

所谓的“脏脏包”之名是因颜值而生，就是看上去脏兮兮、吃完后手上脸上也会脏兮兮的面包，也正是因为其“脏”而火起来，但其实本质就像恐龙美禄般，是另类加强版的巧克力可颂（Croissant）而已。

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其实很多人在这款包没红之前就吃过类似的，不过就因为冠上了有趣的名字“脏脏包”，引起大家的好奇心一窝蜂去吃，就连台湾歌手刘若英也不能免俗，“脏脏包”就顺理成章成为面包界的当红炸子“包”啦！

而输人不输阵的大马，在近期才开始引进这款最新“网红”包，导致这个月里只要是不懂，或是没吃过“脏脏包”的人，就会变成落伍的“老饼”啦！

想知道“脏脏包”究竟有什么魅力的朋友，小编就在这里介绍大马几家西饼面包店所推出的“脏脏包”版本吧！

一、源味本铺

源味本铺推出脏脏包的升级版——“脏脏炮”。-摘自源味本铺FB-3月30日才正式在全国源味本铺西马分店推出的进阶版“Dirty Bom脏脏炮！带着松软又脆口的外层，加上饱满高品质的卡仕达酱内馅 ，一口咬下去就会感受到爆浆的滋味哟！

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二、D’Croissant

D’Croissant的恐龙脏脏包每位客人只限买三个。-摘自D’Croissant 脸书-由于与可颂面包“同宗”，D’Croissant可说是大马最早推出脏脏包的面包西饼店了。

他家在3月10日推出这款名叫“恐龙脏脏包（Dino Dirty Bun）”，每天上午10时45分限量发售（每人只限3个），而且都会大排长龙呢！

在脏脏包供不应求后，D’Croissant再推出以白巧克力酱制成的干净包，矢要拉住所有巧克力爱好者的心。-摘自D’Croissant脸书-而在周四源味本铺推出“脏脏炮”时，D’Croissant就推出了用百巧克力和卡仕达酱制作的新款“干净包”，看来这场当红炸子“包”的战火还没有停歇的现象呢！

FB粉丝专页：D’Croissant

三、熏衣草面包店

薰衣草面包店的脏脏包的厚可可粉，吃了绝对会变成肮脏猫哟！-摘自薰衣草面包店脸书-熏衣草面包店的脏脏包是以岩浆巧克力做馅料，外层再撒上厚厚的可可粉，吃了包你手跟脸也会变成“肮脏猫”，有几邋遢就有几邋遢！而一开始只在柔佛分店推出后，3月27号就开始在雪隆分店推出！

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四、多那之咖啡蛋糕烘培

多那之的脏脏包每天都限量出售。-摘自多那之咖啡蛋糕烘焙FB-多那之咖啡蛋糕烘焙称他家制作的脏脏包面团，是特别采用低温冷藏发酵，并采用延压程序，共历经3天的多道烘焙工法，使酥脆层次更佳。

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五、Shokupan Bread & Coffee

Shokupan的脏脏包据悉每天都是大排长龙快速售罄呢！-摘自Shokupan脸书-Shokupan推出的是“肮脏包”，据店家介绍由于这个包款工序繁杂，从搅拌面团、面团低温熟成、奶油延压、鬆弛到整形需费时大约二十四小时才能完成，所以数量有限经常快速售罄一“包”难求呢！

FB粉丝专页：Shokupan Bread & Coffee

看完这些脏脏包的款式后，小编只想唱：“全世界都在吃脏脏包，没吃过的话就会变落伍料！”