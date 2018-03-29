家里有异味怎么办？八个妙招让你瞬间除臭！

当家里出现异味时怎么办？-M中文网制图-有时候连续几天下雨，家里多了一种发霉的味道，或者是每天在厨房煮食，油烟和各种食物味道一直挥之不去很头痛？

其实只要懂得利用一些不值钱的小物品，就可以轻松辟除异味，可以自由畅顺地呼吸了呢。

就让小编教大家8种简单方法，来快速去除霉味、烟味、厨房食物异味、鱼腥味、汗脚臭味、垃圾桶臭味等等各式各样的异味吧。

一、厕所除臭篇

煮过的咖啡渣不要浪费，放在厕所可以除臭哟！虽然很少会看到有人把自己家里的厕所弄得像公厕那么脏，但偶尔有人“解放”后或者是小便溅到什么的，还是会臭味。

这时可将一盒清凉油或风油精开盖后放于卫生间角落处，或是放置一小杯香醋，如果是爱喝咖啡的人还可以将咖啡渣收集起来放角落，这些都能帮助消除厕所臭味呢。

二、去除霉味篇

每逢雨季，或者是房间靠近厕所，衣橱抽屉什么的都会因潮湿而出现霉味，这时你可放一块肥皂进去衣橱抽屉，或是将晒干的茶叶渣装入纱布袋分发各处，不仅能去除霉味，还能散发出一丝清香。

三、去除厨房食物异味篇

在厨房中做饭做菜，饭菜的各种味道很浓，在锅中放少许食醋加热蒸发，厨房异味即刻消除。

将茉莉花茶叶装进茶包袋放冰箱，可辟除臭味并循环再用呢。若是冰箱有异味，则可将茉莉花茶叶放进网兜再放进冰箱，每隔一个月取出放在阳光下暴晒，可循环再用，或者是用沾有啤酒的抹布擦拭冰箱内部，异味也会无所遁形。

四、去除鱼腥味篇

如炒菜锅里有鱼腥味时，可将锅烧热，放一些用过的茶叶，鱼腥味就会消失。

若是砧板有鱼腥味，那可以将砧板放在塑料盆内，再倒少许米酒，浸洗三天后，砧板上的所有味道都会挥发完。

五、去除烟味篇

若家里很不幸地有人很爱抽烟，要解决挥之不去的烟味，可在室内不同的位置点燃几支蜡烛，烟雾和烟味可很快消失。

另外也可用毛巾蘸上稀释的醋，在室内挥舞数下，即可生效，若用喷雾器喷洒稀释的醋，效果更佳。

六、消除垃圾桶异味篇

垃圾桶底部放柠檬皮就不怕有异味了。在垃圾桶的底部放进橙皮或柠檬皮，或是将旧报纸卷折成V字漏斗形，连胶袋放进垃圾桶内，垃圾臭味可随之驱走。

七、去除汗脚臭味篇

洗脚时，在水中加入米醋10-15毫升，调匀后，将双脚浸泡15分钟左右，每日1次，连续3-5天，脚臭即可消失。

八、辟除装修后的甲醛味篇

可用红茶泡热茶水放入脸盆中（茶水要浓一些，不可太淡），放入居室中，并开窗透气，可消除甲醛和刺激性气味。

或者也可以选择用面盆或者小水桶之类的装满水后，加入适量食醋放在通风的房间，并打开房间门，就可吸收装修后残留的刺激性异味。

最方便的，就是放冷盐水，或者将洋葱切片浸入冷水中，再放在屋里的几个角落，就能迅速除臭啦。