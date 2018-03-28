Kuala Lumpur 29°C, Mostly Cloudy

食游

巨石强森打怪兽 4月复仇者联盟电影来袭！

综合报导

Wednesday March 28, 2018
07:30 PM GMT+8

精采新闻

Ministry says fuel price to remain the same as last weekMinistry says fuel price to remain the same as last week

London might remain key finance hub, Brexit effect less than fearedLondon might remain key finance hub, Brexit effect less than feared

The Edit: Kids lead green offensive as trees vanish in IslamabadThe Edit: Kids lead green offensive as trees vanish in Islamabad

Sabah excluded from Election Commission’s redelineation reportSabah excluded from Election Commission’s redelineation report

广告

更多新闻

Tools

四月电影院仍然好戏连场热闹非凡呢。-M中文网制图-四月电影院仍然好戏连场热闹非凡呢。-M中文网制图-来到了四月，不是学校假期又没有什么大节日，会不会没有电影好看？

这是不可能的事啦，单单《复仇者联盟3：无限之战》就已经让漫威粉丝们等长了颈项，迫不及待地要提早预购戏票进场看个过瘾了。

不仅如此，还有巨石强森对战三只大怪兽，以“当大遇上更大（Big meet Bigger）”的标语宣传的《狂暴巨兽》，未上映就感觉口碑不错了哟！

另外还有历史大片《怒战狂心》，讲述关于成吉思汗之孙的蒙古大军遭遇俄罗斯战士的历史大片；而在爱尔兰全球知名鬼屋实地拍摄的恐怖惊悚片《房客》，是爱看鬼戏的影迷不容错过的作品。

而获得香港金像奖四项提名，由毛舜筠和吕良伟主演的《黄金花》，演绎关于自闭症儿童家庭的痛苦与挣扎，也是值得一看呢。

话不多说，小编就来介绍4月不容错过的精彩电影呗！

1. Beyond The Edge《超越边缘》

因为超自然能力的出现，一位匪徒抢劫赌场的计划失败，后来获得欺诈大师父亲的帮助，究竟接下来会有什么光怪陆离的事情发生呢？

上映日期：2018年4月5日

2. Furious《怒战狂心》

在13世纪时，成吉思汗之孙拔都汗，率领数千勇士征服欧洲大片领土。正当无敌的蒙古大军横扫俄罗斯时，却遇到了一个勇敢的战士带领的17位勇士拼死的抵抗。

上映日期：2018年4月5日

3. Rampage《狂暴巨兽》

某实验室高科技装置突然出了问题，让卫星掉落到美国圣地亚哥动物园，制造了猩猩、蜥蜴和狼三个大怪兽。怪兽开始袭击美国各地，巨石强森扮演的前海军陆战队成员，则要一人对战三大怪兽。

上映日期：2018年4月12日

4. Tomorrow Is Another Day《黄金花》

黄金花(毛舜筠 饰)与老公(吕良伟 饰) 合力照顾患有自闭症儿子(凌文龙 饰) 20 年，岂料老公爱上狐狸精，辛苦维繫的家庭瞬间变得零散，不知所措的黄金花更因而萌起杀死小三的复仇计划！

上映日期：2018年4月12日

5. The Lodgers《房客》

一对相依为命的姐弟受到诅咒，被迫住在已身亡的双亲所遗留的豪宅中，一名年轻男子与姐姐坠入爱河，因此想尽办法要破除诅咒，却引发了一连串致命效应。

上映日期：2018年4月19日

6. Avengers: Infinity War《复仇者联盟3：无限之战》

该片与《雷神3：诸神黄昏》的剧情连接，讲述漫威电影有史以来最强反派灭霸登场，将会集齐所有漫威电影宇宙的超级英雄进行对抗灭霸，上演一场史无前例的拯救宇宙大战。

上映日期：2018年4月25日

人气热榜

广告

热门视频

相关报导

广告

MMO Instagram