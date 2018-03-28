巨石强森打怪兽 4月复仇者联盟电影来袭！

四月电影院仍然好戏连场热闹非凡呢。-M中文网制图-来到了四月，不是学校假期又没有什么大节日，会不会没有电影好看？

这是不可能的事啦，单单《复仇者联盟3：无限之战》就已经让漫威粉丝们等长了颈项，迫不及待地要提早预购戏票进场看个过瘾了。

不仅如此，还有巨石强森对战三只大怪兽，以“当大遇上更大（Big meet Bigger）”的标语宣传的《狂暴巨兽》，未上映就感觉口碑不错了哟！

另外还有历史大片《怒战狂心》，讲述关于成吉思汗之孙的蒙古大军遭遇俄罗斯战士的历史大片；而在爱尔兰全球知名鬼屋实地拍摄的恐怖惊悚片《房客》，是爱看鬼戏的影迷不容错过的作品。

而获得香港金像奖四项提名，由毛舜筠和吕良伟主演的《黄金花》，演绎关于自闭症儿童家庭的痛苦与挣扎，也是值得一看呢。

话不多说，小编就来介绍4月不容错过的精彩电影呗！

1. Beyond The Edge《超越边缘》

因为超自然能力的出现，一位匪徒抢劫赌场的计划失败，后来获得欺诈大师父亲的帮助，究竟接下来会有什么光怪陆离的事情发生呢？

上映日期：2018年4月5日

2. Furious《怒战狂心》

在13世纪时，成吉思汗之孙拔都汗，率领数千勇士征服欧洲大片领土。正当无敌的蒙古大军横扫俄罗斯时，却遇到了一个勇敢的战士带领的17位勇士拼死的抵抗。

上映日期：2018年4月5日

3. Rampage《狂暴巨兽》

某实验室高科技装置突然出了问题，让卫星掉落到美国圣地亚哥动物园，制造了猩猩、蜥蜴和狼三个大怪兽。怪兽开始袭击美国各地，巨石强森扮演的前海军陆战队成员，则要一人对战三大怪兽。

上映日期：2018年4月12日

4. Tomorrow Is Another Day《黄金花》

黄金花(毛舜筠 饰)与老公(吕良伟 饰) 合力照顾患有自闭症儿子(凌文龙 饰) 20 年，岂料老公爱上狐狸精，辛苦维繫的家庭瞬间变得零散，不知所措的黄金花更因而萌起杀死小三的复仇计划！

上映日期：2018年4月12日

5. The Lodgers《房客》

一对相依为命的姐弟受到诅咒，被迫住在已身亡的双亲所遗留的豪宅中，一名年轻男子与姐姐坠入爱河，因此想尽办法要破除诅咒，却引发了一连串致命效应。

上映日期：2018年4月19日

6. Avengers: Infinity War《复仇者联盟3：无限之战》

该片与《雷神3：诸神黄昏》的剧情连接，讲述漫威电影有史以来最强反派灭霸登场，将会集齐所有漫威电影宇宙的超级英雄进行对抗灭霸，上演一场史无前例的拯救宇宙大战。

上映日期：2018年4月25日