阳光沙滩神享受！不用出国就能悠闲度假哦！

其实国内有些度假村比泰国和印尼还便宜呢！-M中文网制图-想要带家人来个短期旅行，可是在马币兑换率每况越下的情况下又手头紧？

那就来个Cuti-cuti Malaysia吧，国内可是有好多预算低又风景优美，有着蓝天白云阳光沙滩的度假屋呢！

一家人出游住一晚不超过五百令吉是不是划算呢？-Agoda网站截屏-而且有些海滨小屋两个大人加小孩也不超过500令吉，是不是很划算呢？

还等什么？这个周末就计划带家人朋友或爱人，来个远离都市尘嚣的乐悠悠假期吧！

一、雅维林海中天酒店 (Avillion Port Dickson)

在这家位于波德申的度假酒店中，可以带家人朋友或爱人在周末来自两天一夜短暂放松之旅，不仅可以远离都市尘嚣还可以伴着怡人海景和海浪声入眠。

若有比较多的预算，建议选择尊贵水上小屋 (Premium Water Chalet)，因为可以直接看到印度洋安达曼海的无敌海景，若在海上露台旁喝着冻饮看潮起潮落，是不是很写意呢？

地址：3rd Mile Jalan Pantai, 71000 Port Dickson

二、阿凡尼雪邦黄金海岸度假村 (AVANI Sepang Goldcoast Resort)

超级适合全家人短期出游的度假村，不仅仅是离吉隆坡市区不远，而且最特别的是若订这家的高级房、家庭别墅或是双卧室别墅等，不仅仅是住宿只要加百多令吉，还有不限量水上和陆地活动可供参与呢！

不仅如此，能够住进四个大人两个小孩的别墅类房间，还附送免费早餐，最便宜价钱不过四位数哟！这家度假村的特色是建成棕榈树的形状在海面上放射，所以每间房的阳台都能看到绚丽日落海景呢！

地址：No. 67 Jalan Pantai Bagan Lalang, Kg. Bagan Lalang，43950 Sepang

三、加帕玛拉度假村 (Japamala Resort by Samadhi)

这家在Agoda网站被列为神享受的酒店，是刁曼岛上周遭环绕着蔚蓝海水的悠闲度假村，虽然酒店的房间有限，但是却不缺豪华设施。

一个拥有瀑布的游泳池，一个五星级的水疗中心，水疗池还建在悬崖上，而独立的小屋坐落在郁郁葱葱的山坡上，可以一览无余地看到整个无敌海景呢。

地址：Kampung Lanting,86800 Pulau Tioman

四、成功海滩度假村 (Berjaya Langkawi Resort)

拥有私人沙滩，无敌海景以及热带雨林等自然风景于一身的度假村，是去浮罗交怡游玩兼买免税品时，一个适合悠闲度假的好住宿。

而且在水上的空调小木屋内还设有阳台，享有充足的自然光线。除了海景沙滩之外，还可以在健身中心锻炼，或者前往Ayura Spa水疗中心享受按摩服务呢。

地址：Karung Berkunci 200, Burau Bay,07000 Pulau Langkawi

五、盖亚纳生态度假村 (Gayana Eco Resort)

这家度假酒店坐落在东马亚庇的加雅岛（Gaya Island）丛林的边缘，除了拥有宽敞的水上别墅和木质家具装饰之外，还拥有3个餐饮场所、一个室外游泳池和一个Spa。

不仅如此，由于附近海域海洋生态保持完好，适合浮潜或潜水观看美丽的海底世界，而这家度假村还有提供前往Jesselton Point渡轮码头的免费定时渡轮交通服务呢。

地址：Malohom Bay, Tunku Abdul Rahman Marine Park, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, 88000 Kota Kinabalu