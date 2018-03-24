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印度班加罗尔素食料理 让人一吃惊艳！

马来邮报

Saturday March 24, 2018
06:10 PM GMT+8

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MTR1924沿袭半世纪以来的道地南印度素食料理风味，让人吃了还想再吃。MTR1924沿袭半世纪以来的道地南印度素食料理风味，让人吃了还想再吃。就像中国一样，身为世界四大文明古国的印度，单单餐食也并不是千篇一律的都是咖哩Roti Canai，不同的地区还是有属于自己不同的风味。

而最近隆市“最夯”的印度餐食，莫过于号称来自印度班加罗尔道地的美食，有着南印度料理风味的素食餐馆MTR 1924了。

南印度料理著名的puri加上惹味的Dhal等酱料陪衬，让人吃不停口呢。南印度料理著名的puri加上惹味的Dhal等酱料陪衬，让人吃不停口呢。如果你尝试过这家的有着酥油香味的Dosa（印度一种以大米面煳和黑扁豆为材料发酵而成的煎饼），你将不会再回头去吃嘛嘛档普遍可看到的Thosai了。

这家全名为Mavalli Tiffin Rooms的MTR印度餐馆，历史悠久可追溯到1924年，当时的麦亚（Maiya）三兄弟帕拉米瓦拉、加纳帕亚和亚纳纳拉亚那，1920年从印度的乡下小镇搬迁到班加罗尔居住。

当初创立Brahmin咖啡俱乐部的麦亚三兄弟（左图），到后来易名成Mavalli Tiffin Rooms（右图）。当初创立Brahmin咖啡俱乐部的麦亚三兄弟（左图），到后来易名成Mavalli Tiffin Rooms（右图）。4年后，帕拉米瓦拉和加纳帕亚合资在当地开设一家Brahmin咖啡俱乐部，只卖咖啡和米豆蒸糕Idli。

不久后，亚纳纳拉亚那也加入他们的行列，并在1951年到欧洲四处游历取经后，他带回了很多新概念，对咖啡俱乐部的经营方式作出改革，以期能吸引更多顾客上门。

例如，不仅强调餐馆只售卖优质食物，甚至连餐馆的名字也改成Mavalli Tiffin Rooms。自此以后，生意越做越大，如今在班加罗尔的总店已经是麦亚三兄弟的第三代在经营了。

左图的Idli和右图的Dosa，都是MTR的人气美食。左图的Idli和右图的Dosa，都是MTR的人气美食。而这家在大马首都的分行，是这家店在海外的第四间分行。他们的第一家分行于2013年在新加坡开设，随后在阿联酋的迪拜开了两家。

大马这家分行的执照是由Culin Ventures，班加罗尔MTR第三代的经营者和本地的生意搭档贾亚迪和阿尔文所持。

店内的咖啡都是用新鲜牛乳煮热后冲泡，香味特别浓郁呢。店内的咖啡都是用新鲜牛乳煮热后冲泡，香味特别浓郁呢。贾亚迪和阿尔文跟麦亚家族第三代是好朋友，他们在2016年杪就有想要在大马开设MTR分行的念头，而他们花了一年时间找到适合的地点和员工后，才正式开业。

麦亚家族第三代成员普拉文表示，因为看到大马的印度人数增加，尤其是在多媒体行业很多专业人士都来自印度。最重要的是这家店在南印度有着悠久的历史，已经有一定的名气。

MTR厨师正在制作Dosa中，这些厨师都是18岁就开始从基础训练，到正式出师了才能到餐馆上班。MTR厨师正在制作Dosa中，这些厨师都是18岁就开始从基础训练，到正式出师了才能到餐馆上班。不过，令他们感到意外的是，比起印度同胞，这家店更受到本地人的欢迎。很多MTR粉丝时认为能够在这间店尝到道地的印度风味，这是因为这家的食材、香料、Masala、咖啡豆和酥油等，都是印度入口的。

而且这家店之所以能够在半个世纪以来维持味道不变，是因为食材和香料的供应商，都是合作了50以上的老朋了。

洋葱Dosa单单看制作过程，就感觉嗅到食物香气了呢。洋葱Dosa单单看制作过程，就感觉嗅到食物香气了呢。就连在厨房煮食的大厨，都是从18和19岁就开始接受训练，到正式出师了才让他们到厨房工作。

这家店最著名的Dosa是用每天现磨的大米和黑扁豆面糊制作，再加上薄荷绿的酸辣酱，让人吃了还想再吃，而且大厨还会建议你淋上酥油一起享用呢。

香辣带劲的洋葱dosa。香辣带劲的洋葱dosa。普拉文确认店内所使用的酥油，都是用新鲜牛奶制成，而且如果是店内用来油炸食物过后，就会把油倒掉，绝对不会使用回锅油，因为他认为回锅油会破坏食物的香气而且不健康。

另外还有一款人气美食是bisi bele bhath，一道以扁豆饭为主的料理，加入辣椒香料和蔬菜等做成炖饭。也有人说这是南印度人的粥品，只要吃一口就会被香辣滋味惊艳，并吃个不停。

一道以扁豆饭为主的料理，加入辣椒香料和蔬菜等做成炖饭bisi bele bhath。一道以扁豆饭为主的料理，加入辣椒香料和蔬菜等做成炖饭bisi bele bhath。这家店除了有圆形经典款的Dosa之外，还有一种撒上香料和洋葱，长得很像Thosai的洋葱Dosa，会在制作工序的最后撒上一层印度Pudi辣椒粉，加上洋葱的香味和口感，重口味的人必吃。

直到目前为止，这家店已经受到众人推崇，而在大马的负责人更有意北上槟城开多一间分行呢！

MTR 1924
地址：69, Jalan Thambipillai, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur
电话：+603-2276 4924
营业时间：8am–3:30pm/5pm–10:30pm （星期一休息）
网址：www.mtrmalaysia.com
FB粉丝专页: MTR Malaysia

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