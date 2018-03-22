5大辞职征兆！再不炒老板鱿鱼就不妙了

很讨厌你目前的工作，但不懂要不要辞职好？ 你是否觉得每天都不想上班？是否觉得对工作已经失去了热情？

有时候日复一日地重复同样工作，会让人觉得烦闷没新意，甚至产生职业倦怠。

或者是跟主管或同事不对盘、苦无升迁机会，每天已经像住在公司般开工，或遭受不公平的对待等。

以上都是明显的征兆，你知道是时候该改变一切。然而，有时你并未察觉到该做出改变，只是一直埋怨又继续埋头苦干。

以下的5个征兆就告诉你，是时候打辞职信了：

一、付出与收获不相等

当你在敌对公司的朋友，工作内容一样但是他的薪水比你高？或者是你的薪水比起市场上同样工作量和职位的薪水来得低？

更严重的是，当你在每年评估报告中写上所获薪水比市场上同等职位来得低时，管理层却充耳不闻，或是跟你说下一年才调整，但同样一句话已经说了两年？

虽然说钱不是万能，但没钱却是万万不能，所以当你在做出诉求望穿秋水之后，仍然是工作量与薪水不相等的情况，那是时候收拾包袱走人了！

二、已经忘了上一次升迁是几时

你已经在这家公司7年了，但职位和薪水不变？或者是曾经升迁过，但已经年代久远得你都记不起了？

当你在原地踏步，而跟你同期找到相似工作的朋友却扶摇直上，已经是中等管理阶级并且即将有升迁机会时，是时候换家公司找个会认同和欣赏你能力的主管了。

三、你一直处于高度焦虑状态

你的身体出现一些讯号，如：胃痛、心悸、不收电子邮件让你焦虑等。每份工作都有压力，适当压力使我们前进，有些人甚至享受步调快的工作环境，成就感十足。

若压力是你进步的能量，这是正向循环；但过度焦虑会使人崩溃，无法好好完成工作，甚至连身体都出现警讯时，是时候考虑要赚钱给医生还是要赚回健康了。

四、你已经住在办公室

你可能很热爱你的工作，所以每天早到迟退，但普遍上更大的可能性是，你有整吨的工作待处理，每天在公司加班是常事，而且也差不多像住在办公室了。

直至你三岁的孩子已经跟Kakak学会印尼语，而九岁的孩子熟悉youtuber的情况多过知道你的近况，你已经可以开始打辞职信了。

五、你有一个地狱级的“老板”

有时候不一定是老板，如果是做工厂的可能是直属上司等，如在任务开始前不说清楚要的是什么，却很喜欢在工作进行到最后阶段时却吹毛求疵地挑剔？

又或者是很喜欢在众人面前对你呼呼喝喝？喜欢将不愉快的情绪发泄在你身上？当你是佣人每天需要鞍前马后茶水服务周到？当任务出错或失误时把责任全部推卸到你身上要你吃死猫？

这些行径如果你能甘之若饴，那就没什么，但如果你每天都有快被逼疯的感觉，那真的是时候考虑丢信啦。