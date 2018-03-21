赚翻！马来夫妇卖清真手工雪糕月入RM2万！

Kuszie Cream已经有20种口味的清真手工雪糕贩售。-摘自Kuszie Cream粉专-秉持着永不言弃的精神，在槟岛浮罗山背的浮罗勿洞（Pulau Betong）经营自制雪糕档的库塞里夫妇，成为月入两万令吉的“高薪”族。

虽然在一开始营业时因不善经营，面临三万令吉的巨额亏损，不过在吸取了失败的教训后痛定思痛，重新振作的库塞里夫妇最终成功打响Kuszie Cream的名堂，赚得盘满钵满。

自从打进外烩市场后，Kuszie Cream的生意就变得络绎不绝了。-摘自Kuszie Cream粉专-库塞里在接受《大都会日报》（Harian Metro）访问时，表示当初在2015年一开始营业，就吃尽了没有经验和不会做生意的苦，还导致亏损了一大笔资金。

“再加上我没有做生意的背景，曾做过客户服务的哈兹拉（妻子）也同样没有经验，所以我们就只会一个劲地卖，却因此亏了一大笔钱。”

在亏损了三万令吉后，这对夫妇在家人的资助下，不断去上短期课程进修恶补那些缺乏的知识。

Kuszie Cream的雪糕车常常是宴会上最受欢迎的档口。-摘自Kuszie Cream粉专-连续拜了四位制作雪糕专家为师后，让他们有了东山再起的机会。库塞里说，他为了做出自己心目中美味的雪糕，在试做失败了十次后终于成功了。

“研发成功后我和哈兹拉就用外卖服务和网络行销的策略，在各式派对和宴会上提供雪糕餐车，在众多宾客口耳相传后就在社交媒体累积了人气，生意也渐渐好起来了。”

Kuszie Cream Ni jer tinggal JIMAT BOX untuk hari ni..selling fast oiiii! 😱😱🍦🍦🍦🍧🍧🍧 . . #KuszieCream #JimatBox #AiskrimMurahSedap #PulauBetong #BalikPulau #No1HomemadeIceCream

据悉他们每个月的销量差点供不应求，成为宴会上抢手饭后甜点，也为“土产”产业创造另类的“经济奇迹”。

库塞里补充道：“这也是我们的梦想，希望能够推广土著生意以及本地制作的清真雪糕。”

根据哈兹拉所给的资料，Kuszie Cream已经有二十种雪糕口味，而最受欢迎的口味是榴莲、巧克力粒布丁、草莓香草、玉蜀黍和Oreo。

Kuszie Cream的“门市”最受小孩子的欢迎。-摘自Kuszie Cream粉专-不仅仅是雪糕，现在他们还有做批发雪糕、经营雪糕档口用具以及“门市”销售，而这个门市就是在浮罗勿洞回教堂旁的一个小档口。

Kuszie Cream

地址：No.49, Jalan Pulau Betong，11000 Balik Pulau，Pulau Pinang

电话：017-426 0331

营业时间：12Noon-7PM

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