全球最贵“镶金”巧克力 一颗要价近RM4万！

丹尼尔·戈麦斯正在制作全球最贵的“镶金”钻石型巧克力。-路透社-巧克力可说是人见人爱的产品，单单是那种香浓甜甜的滋味，无论是大人和小孩都喜欢。

当然随着使用的原料、产地、制作工序和品牌不一，巧克力的价钱可以是1令吉一颗，或100令吉一颗。

但是要价7728欧元（约3.73万令吉）的巧克力，还是让人咋舌不已！

这颗号称世界上最贵的“镶金”巧克力，上周在葡萄牙的美丽小镇奥比杜斯的巧克力展展出，而且“出入”都有两个保镖“贴身”保护，果然很金贵。

制作出这款巧克力的是一位葡萄牙巧克力师——丹尼尔•戈麦斯，他在接受《路透社》访问时介绍说，这颗巧克力价格昂贵的原因是选料上乘而且精良。

丹尼尔•戈麦斯：“这颗巧克力价格之所以会这么贵，是因为加入了世界最昂贵的食材，有藏红花、来自法国佩里格的白松露和松露油，提升绵密感。”

“还有来自马达加斯加的香草和金箔，而且是用了23克拉的黄金层层来层层包覆成钻石形状。〞

除了用料昂贵之外，就连放置巧克力的皇冠盖子，都用了整5,500颗施华洛世奇水晶点缀，并且搭配一款个性化的夹子，意味着吃完了还有精致纪念品供“怀念”呢。

戈麦斯还说这颗钻石巧克力，已经列入吉尼斯世界纪录大全，打破了2017年以来由丹麦巧克力师弗里斯所保持的全球最贵巧克力纪录。

原先的纪录保持者弗里斯所制作的La Madeline au Truffe，售价是250美金（约978令吉），等于“镶金”巧克力的3%价格而已。

巧克力展游客在受访时表示：“这位巧克力师做得很好，带来了可食用的新展品，但7728欧元就此一闪而过，实在是有些贵了。”