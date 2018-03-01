动作科幻冒险间谍 3月电影精彩纷呈！

3月科幻动作冒险间谍电影，一次过满足影迷的感官。-M中文网制图-元宵节过后这个旺旺年春节假期就正式结束了，在一堆贺岁片抢滩后，3月仍有一堆好戏，尤其是科幻冒险动作间谍电影即将轮番上映哟！

不仅如此，2月25日至3月2日举行的《第2届马来西亚国际电影节》，所有的观摩电影和映后讲座都会在吉隆坡阳光购物中心（KLCC）TGV院线播放哦（电影名字前有[MIFFEST 2018]字眼）。

迪士尼穿越时空的科幻冒险大片《时间的皱折》，由真人版《美女与野兽》团队打造，肯定会有不一样的声光体验。

另外英国游戏公司Core Design开发的电玩游戏《古墓奇兵》，继2001年由性感女神安吉丽娜•朱莉出演电影版后，这次再找来艾丽西亚•维坎德饰演，还有帅哥吴彦祖亦有演出，值得期待！

羽球一哥李宗伟在发布会上与饰演他小孩和少年时期的演员合影。-杨琇媖摄-我国羽球一哥的自传电影《Lee Chong Wei》继3月9日破天荒在国家体育馆举办全球首映礼后，3月15日也会在全国各大院线正式上映，球迷们可去支持哦！

而继第一部科幻特效和怪兽打斗叫好叫座后，现在开拍第二集的《环太平洋：雷霆再起》，也会让爱看“打怪兽”的影迷们超级期待呢！

话不多说，小编就来介绍3月不容错过的精彩电影呗！

1. A Wrinkle in Time《时间的皱折》

由迪士尼出品，改编自经典幻想小说《时间的皱折》，斯托姆•里德在本片中饰演女主角梅格，与她的兄弟查尔斯一同寻找失踪的父亲。在这个过程过程中，她也重新发现了自己。

上映日期：2018年3月8日

2. The Post《华盛顿邮报》

以著名“五角大楼文件”泄密案为主轴，讲述1971年一名国防部官员将美国政府卷入越南战争的机密文件通过《纽约时报》和《华盛顿邮报》等媒体曝光，而美国国防部曾试图阻挠文件的曝光并以失败告终。

上映日期：2018年3月8日

3. Tomb Raider《古墓奇兵》

《古墓奇兵》重启，故事将回到21岁的年轻萝拉展开首次冒险的故事。萝拉卡芙特抛下熟知的一切，寻找传说中父亲身影最后一次出现的地方，深入未知领域，超越自己想像的极限。

上映日期：2018年3月8日

4.《Lee Chong Wei》

这部电影叙述了李宗伟从婴儿出世的一刻，直至最终成为世界羽坛天王和大马体坛一哥传奇的一生经历，同时也叙述了宗伟在羽球学院和国家队里的辛酸历程。

上映日期：2018年3月15日

5. Red Sparrow《红雀》

故事讲述了詹妮弗•劳伦斯饰演的俄罗斯间谍多米尼卡•叶戈罗娃在不情愿的情况下被训练成为一名“麻雀”（克格勃情色女性间谍的代号），之后被派去色诱一名中情局（CIA）特工。

上映日期：2018年3月15日

6. Pacific Rim: Uprising《环太平洋：雷霆再起》

新片中的怪兽将拥有空前的破坏力，为了对抗更强大的怪兽，由人类操控的机甲军团也进行了全方位升级，这个续集的主人公为第一集艾尔巴饰演的潘特科斯特将军的儿子，即约翰•波耶加的角色。

上映日期：2018年3月22日