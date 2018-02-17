十二生肖在狗年要如何趋吉避凶添好运？（羊猴鸡篇）

来看看大马风水师江焉毅教生肖羊、猴和鸡的朋友如何趋吉避凶吧。-M中文网制图-送走了金鸡年，当2018年大年初一的鞭炮声一响起，我们就已经踏入旺旺狗年啦！

所谓一命、二运、三风水，命格是出生就注定了，但是了解运势和风水却能趋吉避凶，并增加运势呢！

想要知道自己的生肖在2018戊戌狗年的运程？不妨看一看大马帅气风水师江焉毅，受邀上CITYPlus FM电台讲解十二生肖运程的视频吧！

究竟在戊戌狗年，生肖属羊、猴和鸡的运程是如何呢？

十、羊

属羊的朋友今年“破太岁”，要实行计划或是开创事业可能会出现很多障碍，想法会遭到一些人的反对或是经济上出现困难。

不过若是在去年已经打好基础，那还是能够实行，不过如果是今年才萌生的想法还没准备好的话，那还是缓一缓做好充分准备后才进行。

工作方面受到上司长辈的赏识，不过在积极表现的同时也不要伤害到别人。投资方面会一波三折，所以即使你眼光好资金多，也可能会遭到不必要的损失。

人际关系方面会有很多是非，付出的努力很可能被旁人进行煽动破坏而被忽视，不过只要继续跟旁人保持良好关系，未来还是会有积极的作用。

健康方面胃口较差导致脾胃受损，不舒服就要尽快就医，今年做好本分就能保持不错的运势。

十一、猴

属猴的朋友会有往外跑动的情况出现，会常出国公干或到不同的地方工作，会遇到很多贵人协助。不过出门在外要小心，因为今年有天狗星入驻，会出现意外损伤的情况，所以要注意自己的健康。

如果今年不打算出国，那也可以到外地的一些宗教圣地，或者是很漂亮的地方，去吸取一些正能量，对人际关系关系方面有帮助。

至于人际关系方面，爱情挺不错，要注意家人的健康，可能会有丧事。今年也不适宜投资，很可能失败导致破财，就算很有经验也玩玩就好，若投资太大损失也是无法估量。

十二、鸡

属鸡的朋友是“害太岁”的一年，可能会因为积极进取而引起了别人的妒忌或不开心，或是言语中不小心伤害了别人，所以今年必须小心说话，慎言慎行。

工作上也会有孤军作战的感觉，千万不要太过苛责旁边的人，可以找好朋友倾诉减低委屈。财运方面不会太好也不会太差，投资也不会有问题。

不过健康方面要多加留意，除了心态引起很多压力烦恼，或者是旧患发作而导致常常生病之外，还要做多一点身体检查，避免有隐患而不自知，提早发现提早治疗。